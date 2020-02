Harens raadslid Mariska Sloot stopt ermee: 'De motivatie is weg'

Sloot was in Haren raadslid en wethouder voor de lokale partij Gezond Verstand Haren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd ze met voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad van fusiegemeente Groningen, als lid van de Stadspartij voor Stad en Ommeland.

Trauma zit diep

Sloot verzette zich jarenlang tegen de herindeling van Haren met Groningen en Ten Boer, die tot haar spijt op 1 januari 2019 werkelijkheid werd. 'Het trauma zit diep', zegt ze.

'De angsten van mij en de andere voorvechters van een zelfstandig Haren komen uit', zegt Sloot. 'De ozb wordt verhoogd, we krijgen in Haren hondenbelasting, er zijn minder korte lijnen naar het bestuur: dat zijn dingen waar mensen verdriet van hebben.'

Vechten heeft geen zin

'Je merkt dat het geen zin heeft om daar nog tegen te vechten', zegt Sloot.

Maar is Sloot dan niet juist iemand die Haren, en ook de gemeente Groningen, nu nodig heeft?

Ik merk dat je kan vechten tot je een ons weegt, maar je bereikt op dit moment gewoon heel weinig Scheidend raadslid Mariska Sloot

'Dat idee heb ik niet', zegt het scheidend raadslid er zelf over. 'Ik merk dat je kan vechten tot je een ons weegt, maar je bereikt op dit moment gewoon heel weinig.'

Opvolger

De oud-wethouder vindt daarom dat ze het stokje beter kan overgeven aan iemand die die motivatie wel heeft. Die opvolger is René Stayen uit Ten Boer, die in die (voormalige) gemeente al eerder raadslid was.

Geen Harenaar dus. 'Nee, maar wel iemand met veel kennis van de dorpen, en hij wil zich daar voor inzetten.'

Voorkeursstemmen

Sloot werd tijdens de verkiezingen in 2018 met voorkeursstemmen in de gemeenteraad gekozen. Ze stond op de derde plek van de kieslijst en kreeg 1.346 stemmen: iets meer dan lijsttrekker Amrut Sijbolts, en veel meer dan de 244 stemmen die René Stayen kreeg. Hij stond op de tweede plaats.



'Voordat ik op de lijst kwam, heb ik korte tijd nagedacht over de vraag of ik dat echt wel wilde. Ik dacht: dan kan ik tenminste nog íéts voor Haren proberen, dus ik deed het. En ik heb het vol overtuiging gedaan, maar ik ben op dit moment gewoon niet meer de juiste persoon.'

Rust van de politiek

De komende tijd wil Sloot vooral rust van de politiek nemen. Hoewel, ze blijft zich ('het zit nou eenmaal in de aard van het beestje') 'ook heus wel overal tegenaan bemoeien'. Bovendien blijft ze voorzitter van de Partij voor het Noorden.

Over een eventuele terugkeer in de Groningse politieke arena zegt ze: 'Zeg nooit nooit'.

'Maar nu moet ik afstand nemen. Ik heb nooit iets halfbakken gedaan, en als je het niet doet met de juiste energie moet je er gewoon mee kappen. Dat is met alles zo.'

