Vernon Taylor hoopt dat fans shirt uittrekken bij beslissend duel Donar

De basketballers van Donar spelen donderdagavond de return in de halve finale van het bekertoernooi. De Groningers moeten in MartiniPlaza een achterstand van vijf punten zien goed te maken op Landstede Hammers uit Zwolle.

Donar verloor afgelopen dinsdag in Zwolle met 76-71. Dat viel uiteindelijk nog mee, aangezien de Groningers terugkwamen van 21 punten achterstand. De coach van Donar, Erik Braal, blikt daarom met een positief gevoel terug op dat duel.

'Ik ben heel blij dat we aan het einde ruggengraat hebben getoond. Een aantal spelers heeft ons echt weer teruggebracht, met knokken en heel veel energie. Dus als iedereen daar nu in meegaat, dan heb ik heel goede hoop voor de wedstrijd.'

'Ze zullen van me houden'

'Ik denk dat we heel blij mogen zijn, dat we, hoewel we heel zwak speelden, uiteindelijk maar met vijf punten verschil verloren', aldus Braal. 'Ik denk dat het een mentale overwinning voor ons is', voegt Vernon Taylor daaraan toe.

De goedlachse Amerikaan verwacht ook dat het thuisvoordeel iets bijzonders doet met zowel het publiek als met hemzelf. 'Ik ga een ander soort energie geven in deze wedstrijd, het zal door de hele ruimte te merken zijn. Ze zullen van me houden na de wedstrijd.'

Ook Braal denkt dat MartiniPlaza een boost gaat geven. 'Ik denk dat we met steun van de fans in een volle zaal het verschil kunnen maken.'

Shirt uit

Taylor hoopt dat de fans voor deze wedstrijd een stapje verder zullen gaan dan normaal. 'Ik wil ze iets anders laten doen, dan het standaard rechtop staan en klappen en schreeuwen. Ik wil iemand zijn shirt uit zien doen, of zoiets. Zo'n soort energie wil ik.'

'Ik zal het zeker teruggeven, want ik ben gek, op een goede manier', aldus de Amerikaan met een brede grijns.

'Eng'

Over de vorm van het team is hij duidelijk. 'We zijn nog lang niet bij ons plafond. Ik denk dat we momenteel nog onder de zeventig procent van ons kunnen zitten. Als het allemaal op zijn plaats valt, dan kan het eng worden om tegen ons te spelen', besluit Taylor.

Live

Het duel is donderdag te volgen via een livestream op de website van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.



Lees ook:

- Spelers Donar hebben 'alle vertrouwen' in return

- Donar beperkt schade in heet bekerduel tegen Landstede

- Williams: 'Ik speelde voor een steakdinner'