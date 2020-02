Een Rondje Groningen met een hoog dierendag-gehalte

Huisdieren, leeuwinnen en kraaien: deze editie van Rondje Groningen heeft haast wel wat weg van een dierendag-versie. Gelukkig is er nog veel meer. Heb je al plannen voor Valentijnsdag bijvoorbeeld? Scroll maar even door naar beneden!

1) Hotelletje met je schatje

Mocht je je valentijnscrush op een originele manier willen verrassen vrijdag, dan is onderstaande suggestie misschien het overwegen waard.

2) Schaatsen!

Je bent nooit te oud om het te leren.

3) Leeuwinnen bekijken in Stad

De laatste interland die de Oranje-vrouwen in Groningen speelden was qua populariteit een groot succes. Op 14 april spelen ze wederom in het stadion van FC Groningen, ditmaal voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. En daar kun je nog bij zijn.

4) Kraaienmeeting

Heeft u de afgelopen 24 uur geen kraaien- of roekenoverlast gehad? Dan is de reden bekend. Er Ze hadden een grootschalig spoedoverleg aan de Duinkerkenstraat.

5) Niet gevaarlijk, maar wel vervelend

Als ze maar voor het voorjaar dicht zijn.

6) Groninger velt Groningers

In het kader van de betere voetbalfeitjes willen we u deze niet onthouden. Of Oosterparkers er in 1959 heel bij mee was, betwijfelen we. Overigens is er op de plek waar het Oosterparkstadion stond een straat vernoemd naar de hoofdpersoon in onderstaand verhaal.

7) Maximaal huisdierenplezier voor minima

Niet veel te besteden, maar laat je toch graag je huisdier chippen? Leerlingen van het MBO Terra in Stad houden op 13 maart een chipactie voor minima. Scheelt boetes!

8) 'Hang op en bel nooit meer terug'

We geven u drie woorden: Groningen, aardbevingsproblematiek en bureaucratie. De Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing husselde de begrippen samen in een column.

9) Skyline

Met de komst van het Forum is de skyline van Stad nadrukkelijk verandert. Zowel van veraf als dichtbij. Die laatste situatie werd door Peter Abelsen treffend in beeld gebracht vanuit de Peperstraat.

