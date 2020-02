Stormschade drijft eigenaresse Huskyfarm tot wanhoop: 'Jongens, help me!'

Corine Noordam heeft een groot probleem. Haar Huskyfarm in Overschild heeft sinds afgelopen weekend zware stormschade. Er zit een groot gat in het dak van de zorgboerderij. Ze doet een dringende oproep: 'Jongens, kom me helpen.'

Door de gevolgen van de storm Ciara is het onderkomen voor de Husky's verre van veilig. Toch slaapt Noordam tussen de honden, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt. 'Want', zegt ze, 'als er iets gebeurt, wil ik zo snel mogelijk de deur open kunnen zetten voor de honden.'

Wie wil de ladder op?

Ciara was de spreekwoordelijke druppel die het dak van de schuur deed barsten. De schuur was al ietwat krakkemikkig toen ze er kwam wonen in 2018. Nu ligt er - provisorisch - een soort kartonnen plaat op de schuur die uit 1895 stamt. 'Ik hoop dat mensen me komen helpen, ik ben op zoek naar mannen die de ladder op willen.'

Het grote gat, en nog een paar kleinere gaten, in het dak van de schuur (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Veel financiële middelen heeft Noordam niet. Het is mede de reden dat het dak van de zorgboerderij nog niet is gerepareerd. Bovendien durft ze zelf niet het dak op. 'Ik ben aan het sparen. Nu voor een ijzeren golfplaat en in het voorjaar moet het dak gerepareerd worden.'

Liefde

Op de boerderij van de huskyknuffelaar lopen zo'n dertig husky's rond, waarvan acht knuffelhusky's. De sessies worden gehouden voor kinderen met een beperking. Kinderen met autisme bijvoorbeeld, maar ook kinderen met kanker.

Het idee van de zorgboerderij is ontstaan bij sleehondenwedstrijden. 'Iedereen wil altijd maar knuffelen met mijn husky's, ik dacht: hier kan ik iets mee', zegt Noordam. 'Kinderen hebben de neiging om heel veel aan een hondje te vertellen. Dit komt omdat een hond heel veel liefde geeft.'

Bellen of mailen

Je mag haar bellen of mailen, zegt ze. En natuurlijk mag je - voor én na de reparatie - met zoveel husky's knuffelen als je wil. 'Jongens, help me de winter door!'

