RUG kiest nieuw maatschappelijk thema: digitale samenleving

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een vierde speerpunt in gedachten voor de komende vijf jaar: 'technology and digital society', ofwel technologie en de digitale samenleving. Dat valt op te maken uit de eerste opzet van het strategisch plan 2020-2025.

Het thema komt bij de drie huidige speerpunten, die in de nieuwe opzet een iets andere terminologie hebben: 'energietransitie en klimaatverandering', 'volksgezondheid' en duurzame samenleving'.

De RUG kiest voor deze thema's, omdat ze 'relevant zijn voor de regio' en uitdagingen voor de hele wereld vormen. Het universiteitsbestuur ziet in deze onderwerpen genoeg mogelijkheden voor de Groningse wetenschappers om mee aan de slag te gaan.

Eigen school

Daarbij is het de bedoeling dat wetenschappers samenwerken, zowel met elkaar als met bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere onderwijsinstellingen. Deze samenwerking moet in de regio, nationaal en internationaal tot stand komen.

Elk thema krijgt een eigen school, waarin onderwijs en onderzoek wordt vormgegeven. De scholen moeten aan de slag met wensen en opdrachten uit de maatschappij. Over vijf jaar wordt bekeken of de vier speerpunten nog de juiste zijn voor de RUG; mogelijk worden dan ook de scholen aangepast.

Regionale economie

De eerste opzet van het nieuwe strategisch plan is in lijn met de doelstelling van de RUG om zich te manifesteren als 'Universiteit van het Noorden'. Onder die noemer wil de RUG samen met de hogescholen de regionale economie versterken. Eerder deze week lanceerden ze de bijbehorende campagne. Ook in deze samenwerkingsvorm van RUG en hogescholen is digitalisering een speerpunt.

De komende tijd wil de RUG samen met haar wetenschappers het strategisch plan verder invullen.



