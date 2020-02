RUG krijgt groen licht voor uitbreiding experiment met promotiestudenten

In 2016 ging de RUG van start met een nieuw promotieopleidingsprogramma dat plaats bood aan 850 van deze beurspromovendi. In tegenstelling tot de 'normale' promovendi, zijn ze geen werknemer, maar student. Ze kunnen hun onderzoek in hoge mate zelf vormgeven en worden gericht opgeleid voor een carrière na hun promotie, aldus de RUG.



'Arbeidsvoorwaarden slechter'

Bezwaren zijn er ook. Studenten geven aan dat ze minder verdienen en dat hun arbeidsvoorwaarden slechter zijn. Vorige week bood een groep Groningse promotiestudenten aan de Tweede Kamer een manifest aan waarmee ze protesteren tegen hun studentenstatus.

Van de belofte dat ze geen onderwijs hoeven te geven en vrijer zijn in hun onderwerp van onderzoek, komt in praktijk te weinig terecht, menen de promotiestudenten.



'Aanwinst'

Rector magnificus Cisca Wijmenga is op de hoogte van de kritiek: 'Hier hebben we ook naar geluisterd.' Ze geeft aan te willen kijken naar betere communicatie. Ook zegt ze te willen kijken of de universiteit iets kan doen aan de verschillen in voorwaarden met werknemerpromovendi.

'Uiteindelijk hopen we dat het opleiden van promotiestudenten niet alleen als experiment wordt gezien, maar gewoon wettelijk mogelijk wordt. Onze ervaringen tot nu toe laten zien dat promotiestudenten een aanwinst zijn voor het promotiestelsel', aldus de rector magnificus.

Het ministerie van Onderwijs startte het experiment om te onderzoeken of het in Nederland – net als in veel andere landen – mogelijk is om promovendi op te leiden als promotiestudent. Volgens de RUG biedt dit extra mogelijkheden om meer promovendi op te leiden en hen beter voor te bereiden op hun loopbaan na promotie.

