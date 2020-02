Wat moet er gebeuren met de zuidelijke vaarroute boven de Wadden?

De discussie over de zuidelijke vaarroute boven de Wadden is weer opgelaaid nadat duidelijk is geworden dat er tijdens slecht weer nog gewoon gebruik van wordt gemaakt door containerschepen.

De zorgen worden versterkt doordat containerschip OOCL Rauma boven Ameland zeven containers is verloren deze week. Het schip is afgelopen nacht in de haven van Rotterdam aangekomen.

De Waddenvereniging maakt zich ook zorgen over een nieuwe ecologische ramp, maar is blij dat de Tweede Kamer er bij de minister op aandringt dat er actie wordt ondernemen. Kamerleden vinden dat de zuidelijke route gesloten moet worden bij slecht weer en dat goed onderzocht moet worden of de vaarroute nog wel geschikt is.

Zuidelijke route

De route is omstreden omdat die gevaarlijk is bij slecht weer. Ongunstige wind- en golfcondities en getijden kunnen ertoe leiden dat schepen in benarde situaties terechtkomen. Tot die conclusie kwam de Onderzoeksraad voor de Veiligheid na de containerramp met de MSC Zoe. Sindsdien waarschuwt de Kustwacht schepen om de route bij slecht weer te vermijden.

Blij met de aandacht

Of permanente sluiting van de vaarroute de oplossing is weet Ellen Kuipers van de Waddenvereniging niet.

'Ik wil niet vooruitlopen op het definitieve advies van de onderzoeksraad. Die afweging moet zorgvuldig gemaakt worden. Ook heel goed dat de kamer zich hierover buigt. In ieder geval moet de route gesloten worden met slecht weer', stelt Kuipers.

Bindend advies

Ze vindt dat het advies van de kustwacht bindend moet zijn en die meer bevoegdheden moet krijgen. 'Als schepen zich daar niet aan houden moeten ze desnoods een boete krijgen.'

De Waddenvereniging is van mening dat de minister meer kan dan dat ze zegt. 'Het is te makkelijk dat de minister zegt dat ze niks kan. Die passieve houding is lastig want ze kan wel wat. De zuidelijke vaarroute is namelijk al verboden voor olie en gastankers. Dat is met andere landen afgesproken. Dus die afspraak kan ook voor grote containerschepen gemaakt worden', stelt Kuipers.

Regels voor iedereen

Als er een vaarverbod komt dan vindt de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) dat het belangrijk is dat voor iedereen dezelfde regels gelden. Dat laat de branchevereniging van de zeescheepvaart aan de NOS weten.

'Als de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) besluit de route te sluiten, dan hebben wij ons daarbij neer te leggen. Dan maakt het ook niet uit want dan gelden de regels voor iedereen. Er zijn ook kleinere schepen die met containers varen. Dan zou het verbod ook voor die schepen moeten gelden', zegt Niels van de Minkelis van de KNVR.

Nadelen

De sluiting van de zuidelijke route heeft volgens de branchevereniging nadelige gevolgen. 'Nog steeds gaan er dan containers overboord. Het gebeurt dan alleen verder uit de kust, waardoor containers minder snel op een eiland zullen aanspoelen. Ook draagt het omvaren bij aan de CO2-uitstoot', zegt van de Minkelis.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid komt naar verwachting in het voorjaar met een conclusie. Dan moet duidelijk worden hoe de ramp met de MSC Zoe is ontstaan en wat voor invloed de zuidelijke vaarroute hierop had.

Lees ook:

- Kamerleden willen opheldering van minister over vaarroute boven Wadden

- Opnieuw verliest schip containers boven Waddeneilanden

- Containerschepen varen ook tijdens storm langs omstreden vaarroute