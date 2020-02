'We moeten de kansen voor Groningen Airport Eelde pakken'

'Kom naar Eelde, hier is ruimte'. Dat was de boodschap van de kersverse topman Bart Schmeink van Groningen Airport Eelde aan de minister. Moet de politiek deze roep kracht bijzetten, Beter Weters?

Voldoende kansen

'Volgens mij is Schmeink goed bezig! Na jaren van negatieve berichtgeving over onze luchthaven, weet hij 'Eelde' weer positief in het nieuws te krijgen. Dat is alvast flinke winst. Volgens mij liggen er voldoende kansen voor onze regionale luchthaven. Niet als tijdelijke dumpstore voor buitenlandse prijsvechters, maar als eerste duurzame regionale luchthaven.'

Green Airport Eelde

'De luchtvaartsector moet vergroenen, dat is een feit. Wat ook een feit is, is dat ze dat nog niet of nauwelijks doen. Wat dat betreft zou Schmeink eens met Eurocommissaris Frans Timmermans moeten gaan praten. Die wil de komende jaren miljarden investeren in het fossielvrij maken van Europa. Daarin zal ook de luchtvaartsector meegenomen moeten worden. Laat ze hier maar komen om het uit te proberen: Green Airport Eelde!'



'Vliegen vanaf Eelde is een feestje'

De verleiding om geheel vanuit het eigen gebruikersperspectief het belang van Luchthaven Eelde neer te zetten is best groot: zolang ik de Canarische Eilanden niet zwemmend kan bereiken voel ik me absoluut niet schuldig. Daar staat tegenover dat Eelde niet kan bestaan van klanten zoals ik: eens in de twee jaar een vlucht schiet niet hard op. Maar dat wij in deze regio daarvoor niet eerst 2,5 uur in de auto (of trein) hoeven te zitten met alle stress van op tijd komen en de absurde drukte op Schiphol enzo: ik vind vliegen vanaf Eelde een feestje.'

'Pré voor bedrijven'

'En meer zakelijk: een vliegveld in de buurt is ook een pré op de lijst van vestigingsfactoren voor bedrijven die werkgelegenheid meebrengen. De nu ingezette koers/beleidswijziging lijkt me een heel verstandige: benadrukken van de opleidingsmogelijkheden als stabiele basis onder de exploitatie. Kritisch kijken naar de milieubelasting van vliegen (en dus ook naar de kostprijs en mogelijke overlastreductie) is en blijft dringend nodig en is een algemeen belang. Daarom blijf ik tevens nadrukkelijk pleiten voor een snelle treinverbinding Amsterdam-Oostzee… via Groningen. En ook daarop (net als op een luchthaven) zal belastinggeld moeten worden ingezet.'



'Weinig hoop'

'Vliegveld Eelde is al jaren een verliesgevend bedrijf. Gemeentelijke aandeelhouders houden dit vliegveld financieel in de lucht. Met gemeenschapsgeld kunnen mensen dus vliegen vanaf Eelde. Met de komst van structureel extra vluchten zou het financieel beter kunnen gaan, al heb ik daar weinig hoop op. Schiphol, Lelystad en in minder mate Eindhoven zullen de komende jaren het vliegverkeer verdelen.'

'Ten dode opgeschreven'

'Komt nog bij dat vele Noorderlingen een Duits vliegveld verkiezen boven Eelde. Enerzijds vanwege de kosten, anderzijds om de vluchten die worden aangeboden. Mijn inziens is Eelde ten dode opgeschreven. We kunnen niet eindeloos gemeenschapsgeld blijven investeren. Jammer maar helaas.



Beperkte hinder

'Vliegveld Eelde ligt in een perifeer gebied waarbij de hinder beperkt is. Ik vind het logisch dat de leiding van het vliegveld de mogelijkheden onder de aandacht van de minister brengt. De afstand tot het westen van het land mag dan iets groter zijn, er kan wél direct worden begonnen met vliegen waardoor Schiphol ontlast kan worden en er enige ruimte komt voor groei. Gebruikmaken van de ruimte die er is ligt voor de hand.'

Gezond verstand

'Het is jammer dat Eelde veel verder van Den Haag ligt dan Den Haag van Eelde. Dat hebben we ook al gemerkt bij het afblazen van de snelletreinverbinding naar het noorden en verder richting Duitsland. Laten we hopen dat het gezond verstand gaat prevaleren daar in Den Haag. Zeker nu er zulke grote overschotten zijn die prima kunnen worden ingezet voor eenmalige investeringen. Bijvoorbeeld in groene maatregelen op of bij vliegvelden.'



Politieke steun

'De kritische gemeente Groningen voorop, de provincies Groningen, Drenthe en de gemeenten Assen en Tynaarlo moeten volop achter Groningen Airport Eelde directeur Schmeink gaan staan om extra activiteiten voor de luchthaven te ontwikkelen. Uiteraard niet zonder voorwaarden. Milieuvriendelijk bijvoorbeeld, zoals het meewerken aan stillere en zuiniger machines.'

'Kansen pakken'

'Het is nu tijd om nieuwe vliegactiviteiten te zoeken. Als niet nu vanuit de 'Airport' kansen worden benut om nieuwe lijnen te zoeken, is dat een sollicitatie om te sluiten. De stad Groningen heeft straks bijna 250.000 inwoners. Gelukkig heeft zij veel eerder al met het Noorden deze luchthaven gekregen. We moeten de kansen voor Groningen Airport Eelde pakken.'