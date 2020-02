Midden-Groningen bezuinigt 2,4 miljoen euro, gehandicaptenvervoer wordt duurder

De gemeente Midden-Groningen maakt het gehandicaptenvervoer duurder, verlaagt de subsidie voor monumentenzorg en snijdt verder in de ambtenarenorganisatie.

Daarmee bezuinigt de gemeente 2,4 euro miljoen, maar ook nu zijn nieuwe maatregelen niet uitgesloten.

De bezuinigingen werden in het najaar van 2019 al aangekondigd, vlak na de vorige bezuinigingssronde. Sinds het ontstaan van de gemeente, in januari 2018, werd in drie bezuinigingen ruim 11 miljoen euro bespaard. Daar komt nu nog eens 2,4 miljoen euro bovenop.

Wmo-taxi duurder

Het geld wordt ook dit keer weer gezocht op veel verschillende onderdelen van de gemeentelijke taken. Zo zullen de kosten voor de Wmo-taxi (gehandicaptenvervoer) stijgen. De gemeente denkt dat er daardoor minder gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast bespaart de gemeente op het bermonderhoud en gaat de subsidie voor monumentenzorg omlaag. Van Werkbedrijf BWRI wordt juist een financiële meevaller verwacht.

Net als bij eerdere bezuinigingsronden wijst wethouder Erik Drenth (CDA) van financiën naar 'externe factoren'. 'Denk vooral aan onze taken en verplichtingen in de jeugdzorg en de Wmo. De middelen die we hiervoor ontvangen van het Rijk zijn niet toereikend.'

Meer maatregelen nodig

Drenth spreekt verder van noodzakelijke maatregelen, maar is 'opgelucht dat de nieuwe bezuinigingen niet leiden tot verdere belastingverhoging voor inwoners'.

'Onze financiële situatie blijft echter zorgelijk. Met de bezuinigingsvoorstellen sturen we ook een bericht dat bij de voorjaarsnota, die in juni naar de raad gaat, waarschijnlijk meer maatregelen nodig zijn.'

Wat doet de SP?

De ogen zijn nu gericht op de SP. De socialisten zijn met vijf zetels een van de grootste coalitiepartijen. Wethouder Peter Verschuren kondigde bij de vorige bezuinigingsronde aan te vertrekken bij 'stevige bezuinigingen op het sociaal domein'. Het is nu de vraag of Verschuren de verhoging van de kosten van het gehandicaptenvervoer nog kan uitleggen.

Zijn fractie had ook veel moeite met de vorige bezuinigingsronde en stemde na wekenlange onduidelijkheid uiteindelijk in. Toenmalig fractievoorzitter Martine Feenstra zei in oktober vorig jaar:

'Er zal nog een bezuinigingsronde aankomen, en als dit weer op het sociaal domein moet, dan is de kans heel groot dat de SP hard nee zegt, en dat de stap om uit het college te stappen wel degelijk aan de orde zal zijn.'

De vierde bezuinigingsronde van de gemeente moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. In maart stemt de raad daarover.

