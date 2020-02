Reder containerschip Rauma aansprakelijk gesteld na verlies containers

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is 'het normale proces' nu in werking gesteld. Dat proces houdt onder meer in dat er een bergingsplan gemaakt wordt.

'Het goede nieuws is dat de eigenaar van het schip zelf al een berger in de arm heeft genomen', meldt Rijkswaterstaat. 'Het bergen van de containers begint zodra het weer dat toelaat. Er is weer een nieuwe storm op komst, dus het is lastig te zeggen wanneer dat het geval is.'

Geen gevaarlijke stoffen

In de zeven containers die het schip dinsdag op de Noordzee verloor, zitten geen gevaarlijke stoffen. Volgens Kustwacht Nederland gaat het om drie containers met papieren rollen, twee met melkpoeder en twee met 'verpakkingsmateriaal voor een papiermachine'.

Een patrouillevliegtuig van de Duitse marine heeft woensdag boven het gebied gevlogen waar de containers in zee zijn gevallen. Een vliegtuig van de Kustwacht doet vandaag hetzelfde. Tot nu toe zijn er geen drijvende containers waargenomen.

Inspectie van schip

De Rauma is afgelopen nacht aangekomen in de haven van Rotterdam. Volgens Rijkswaterstaat zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken hoe de containers van het schip konden vallen.

Lees ook:

- Wat moet er gebeuren met de zuidelijke vaarroute boven de Wadden?

- 'Geen gevaarlijke stoffen' in overboord geslagen containers

- Opnieuw verliest schip containers boven Waddeneilanden