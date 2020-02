Leendert Klaassen gaat door als raadsman in bevingsgebied: 'De problemen gaan mij aan het hart'

'Lieve opa 70 jaar', staat op een verjaardagskaart die op een kast staat in de woonkamer van Onafhankelijk Raadsman Leendert Klaassen. 'Afgelopen vrijdag heb ik deze mijlpaal bereikt', zegt hij trots. Maar ondanks zijn leeftijd zit hij nog niet achter de geraniums.

Sterker nog, toen onlangs bekend werd dat de Onafhankelijke Raadsman straks overbodig wordt in het bijstaan van aardbevingsgedupeerden, ging hij in verzet. Omdat de overheid verantwoordelijk wordt voor de schadeafhandeling en de versterking, leek de rol van de raadsman uitgespeeld. Maar niet als het aan Klaassen ligt. 'Er is nog genoeg te doen', zei hij onlangs.

Enthousiast

Inmiddels hebben Klaassen en minister Wiebes van Economische Zaken gesproken over zijn toekomst als raadsman. De bewindsman zei daarover onlangs in de Tweede Kamer dat beiden 'nog even enthousiast zijn om voorlopig verder te gaan'. De raadsman ziet nog altijd een bemiddelende en raadgevende rol voor zich weggelegd.

Dat betekent dat Groningers die vastlopen bij het aardbevingsbestendig maken van hun woning of het repareren van mijnbouwschade voorlopig nog bij de raadsman terecht kunnen. 'We moeten nog wel kijken hoe we dat formeel allemaal regelen. Maar voor de gedupeerden verandert er niks', zegt Klaassen.

Pensioen

Hij gaat daarover ook in overleg met de Nationale Ombudsman. 'Ik denk dat we elkaar kunnen aanvullen', zegt Klaassen. 'Als mensen bij hem een klacht indienen waarvan de Ombudsman denkt dat er toch meer bemiddeling nodig is, kan hij ons inschakelen. Andersom kunnen wij mensen juist weer naar hem doorverwijzen.'

De problemen voor individuele personen zijn heviger geworden Leendert Klaassen - Onafhankelijk Raadsman

Onderwerp van gesprek tussen Wiebes en Klaassen was ook het pensioen van de raadsman. De wens van de minister is dat Klaassen voorlopig doorgaat als raadsman. 'En dat ga ik ook doen', zegt hij resoluut. 'Sowieso nog twee jaar. Dan maken we de balans op hoe het gaat en hoe nuttig het nog allemaal is.'

Aan het hart

Voorlopig dus nog geen pensioen voor Klaassen. Waar haalt hij nog de motivatie vandaan? 'Ik doe dit nu zeven jaar en voel mij maatschappelijk betrokken bij alles wat er in onze provincie gebeurt. De aardbevingsproblematiek gaat mij echt aan het hart.'

Wakker ligt hij er niet van. 'Maar het raakt mij wel als ik de verhalen van de mensen hoor', zegt Klaassen. Terugkijkend op de afgelopen zeven jaar ziet hij dat de 'problemen voor individuele personen heviger zijn geworden'.

'Mensen lijden meer en lopen eerder vast', zegt Klaassen. Volgens de raadsman komt het omdat de bevingen voorlopig nog niet afgelopen zijn. Ondanks dat de gaswinning is verlaagd en straks stopt. 'Voorlopig blijven de schades bestaan waardoor het probleem zich blijft herhalen. En daar worden gedupeerden moe van. Het incasseringsvermogen van mensen raakt verzadigd.'

Overheid doet het niet beter dan de NAM

Verder ziet dat Klaassen het vroeger het moest opnemen tegen de NAM. Maar nu het gasbedrijf op afstand staat en de overheid verantwoordelijk is, wordt het er nog niet beter op.

Stop met beloftes die niet waargemaakt kunnen worden en ga aan de slag Klaassen

Klaassen: 'Ik had altijd gedacht dat het er dan beter van zou worden. Maar eigenlijk is dat niet het geval. De traagheid is er nog steeds. De formaliteiten en de bureaucratie zijn er nog steeds. Waardoor de mensen nog altijd het gevoel hebben geen vat te krijgen op hun eigen situatie. En dat valt mij tegen.'

Verandering

De komende twee jaar blijft Klaassen als raadsman sowieso nog de vinger aan de pols houden. Hij blijft ook jaarlijks met een verslag komen waarin hij de problemen blootlegt en oplossingen aandraagt. Maar er moet volgens hem nu wel echt wat gebeuren.

'De overheid, dus het Rijk, de regionale en lokale overheid moeten hun enorme best doen om dit voor de mensen te veranderen. Stop met beloftes die niet waargemaakt kunnen worden en ga aan de slag.'

