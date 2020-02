Bieb in Leens verhuist: 'Zo'n 15.000 boeken moeten mee'

De bibliotheek neemt intrek in het gemeentehuis en voor de verhuizing hebben ze veertien dagen uitgetrokken. 'We moeten alle boeken even op volgorde zetten, dan kunnen we ze netjes in de dozen doen.'

De bieb-medewerksters Christine Bos en Desiree Storor bereiden alles voor om de verhuizing vanaf maandag vlekkeloos te laten plaatsvinden. 'Er moeten zo'n 15.000 boeken verhuisd worden', vertellen ze.

Voordelen

De vrouwen kijken nu al met enige weemoed terug naar de huidige locatie, waar ze sinds 2011 zitten. 'Maar we krijgen er een mooie plek voor terug. We hebben straks een gezellige jeugdafdeling in de raadkamer van het gemeentehuis.'

Ze zien wel vooral voordelen van de verhuizing naar het gemeentehuis. 'We krijgen een paar nieuwe kasten en komen in een verzamelgebouw. Dat is beter voor de toekomst. Daarnaast zal het ook drukker worden, want we zitten dicht bij de winkels', spreken ze hoopvol uit.

Mensen die bang zijn dat ze in de twee weken dat de Leenster bibliotheek gesloten is toch een nieuw boek in huis willen hebben, kunnen terecht bij de bibliotheek in Winsum.