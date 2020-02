Hongerstaker raakt kilo per dag kwijt: 'Maar ik heb nog wel reserves'

Hongerstaker Dhani Hoekstra uit Ten Post is na acht dagen in hongerstaking bijna 8,5 kilo lichaamsgewicht kwijtgeraakt. Toch is hij nog optimistisch.

'Ik raak gemiddeld een kilo per dag kwijt, maar ik heb nog 102 kilo over, dus heb nog wat reserves', laat Hoekstra weten. 'Maar het gaat wel snel, hoor.'

De 41-jarige Hoekstra is sinds vorige week donderdag in hongerstaking om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek. Hij komt de dagen door met het drinken van vruchten- en groentesap. 'Ik drink veelal bietensap, omdat daar de meeste energie in zit.'

Weinig slaap

De honger is niet wat Hoekstra het ergste aan zijn stakingsactie vindt. 'De nacht is voor mij heel kort', zegt hij. 'Ik slaap wel goed, maar zit elke dag van zes uur 's ochtends tot negen uur 's avonds in mijn caravan. Daarna ga ik in huis zitten om dingen zoals social media bij te werken en slaap pas na één uur. Als dan om vijf uur je wekker gaat, krijg je niet veel slaap.'

Mijn vrouw mag de stekker uit de actie trekken als het niet meer gaat Dhani Hoekstra - Hongerstaker

Hoekstra krijgt overwegend positieve steun. 'Het heeft zijn ups en downs, maar 99 procent van de mensen is positief. Veel mensen steunen mij.'

Hij is bovendien positief over de toekomst. 'Ik weet dat er veel gebeurt achter de schermen en ben vooral benieuwd wat er in Den Haag gebeurt. Ik weet dat er vragen gesteld zijn in de Tweede Kamer en hoop dat het wat oplevert.'

De caravan

'Ik ga door met hongerstaken zolang het nodig is', aldus een strijdvaardige Hoekstra. 'We staan als gezin met de rug tegen de muur. Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat zij bepaalt wanneer het niet meer kan. Zij zit op de positie om de stekker uit de actie te trekken en ik ga door zo lang het medisch verantwoord is.'

'Ik zit in de caravan omdat het voor mijn dochter en vrouw ook zwaar is. Hun leven gaat gewoon door en nu hoeven de mensen niet in huis langs te komen, maar gewoon bij mij in de caravan.'

