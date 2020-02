Hunze en Aa's oefent voor noodsituaties: 'Even opfrissen, dan kunnen we direct klaarstaan'

'Zo'n oefening is belangrijk. Het is alweer een tijdje geleden.' Dat zegt Hendrik Huls, senior medewerker van Waterschap Hunze en Aa's. Hij is samen met zo'n zeventig collega's in Veele om te oefenen voor noodsituaties met hoog water.

'Er zijn toch weer bepaalde dingen waarvan je zegt: 'Hé, hoe zit het ook alweer?' Even de boel opfrissen. Dat is alleen maar goed, dan kunnen we direct klaarstaan.'

Tien vrachtwagens klaarstaan

Huls hoeft niet vaak in actie te komen om hulp te verlenen bij wateroverlast. 'In 2012 hebben we voor het laatst wateroverlast gehad in de provincie', zegt Huls. 'En in 2013 zijn we naar Oost-Duitsland geweest om hulp te verlenen.'

Toch kan er op ieder moment ingegrepen worden. 'Te allen tijde hebben we tien vrachtwagens klaarstaan met big bags voor een calamiteit, dan kunnen we direct laden.'

Wat is de functie van oudgediende Huls? 'Ik geef een beetje tekst en uitleg. De meesten behoren tot de oude garde. Maar voor de nieuwe medewerkers is 't ook handig om feeling met de machine te krijgen. Vijf of tien minuutjes en dan kennen ze 't spul wel.'

Maar wat oefenen ze precies? 'Er gaat een bult zand in de transporteur en dat gaat in de vulmachine en daarna komt het in de zandzak terecht. Er zijn twee openingen, daar staan twee of drie man en daarachter weer één met een naaimachine. En daarachter weer één met een big bag.' Volgens Huls vullen twee machines zo'n tweeduizend zandzakken per uur.

Gabriël Rammeloo zorgt net als zijn collega Huls dat de oefening in goede banen wordt geleid. 'Het zijn voornamelijk mensen van de buitendienst die deelnemen, mensen die maaien met de trekkers en kraanmachinisten.'

Behalve het vullen van de zandzakken zijn er nog twee belangrijke oefeningen, legt hij uit. 'We leggen een lang zeil uit. Daarlangs rijdt een cementauto met zand erin en die spuwt rolletje zand, het plastic vouwen we dubbel en fixeren we met losse zandzakjes. Daarmee kan je dan snel een nooddijk maken.'

'De derde oefening is het zogenaamde opkisten van een wel. Daarmee stoppen we water dat onder dijkjes heen sijpelt.'

'De sfeer is goed'

Volgens Rammeloo zijn de omstandigheden gunstig voor een oefening. 'Er is heel veel regen. De zee staat hoog, de Maas ook. Dus komt wel goed uit.'

Een nuttige oefening, denkt hij. 'Het regent hard, maar sfeer zit er goed in.'