Portaal in Folkingestraat een van de meest invloedrijke kunstwerken

Het kunstwerk Portaal van kunstenaar Gert Sennema is verkozen tot één van de meest invloedrijke kunstwerken in de openbare ruimte.

Portaal is een koperen deur gemetseld in een blinde muur in de Folkingestraat in Stad. De deur mist een klink en leidt nergens naar toe. Achter de deur ligt de geschiedenis van de de Jodenbuurt verborgen.

100 Kunstwerken

Het tijdschrift BK-informatie heeft een lijst van 100 kunstwerken uit heel Nederland samengesteld die kunsthistorisch, maatschappelijk of ruimtelijk van groot belang zijn.

Het tijdschrift heeft inmiddels 12 van de honderd kunstwerken bekendgemaakt. Uit iedere provincie één.

Meer Groningse kunstwerken

Het CBK is blij dat in ieder geval Portaal in de top 100 staat. 'Ze willen de hele Nederlandse geschiedenis in kaart brengen en we zijn echt blij dat Portaal daar onderdeel van uitmaakt', zo laat Ansjelly van Veen van het CBK weten.

Ze hoopt dat er meer Groningse kunstwerken op de lijst staan. 'Het zou heel gek zijn als er maar één Gronings kunstwerk in de uiteindelijke top 100 staat.'

De volledige top 100 wordt op 13 maart bekendgemaakt.