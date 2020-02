Live: Donar neemt voldoende afstand van Hammers

Het duel in MartiniPlaza begint om 19.30 uur. De heenwedstrijd in Overijssel eindigde in een 76-71 overwinning voor de Zwollenaren. Als het verschil vanavond wederom vijf punten is volgt een verlenging. Bij een zege van of kleine nederlaag voor Zwolle (met maximaal vier punten verschil) gaan de bezoekers door naar de finale.

Eindsprint

Donar leek afgelopen dinsdag tegen een schier onoverkomelijke nederlaag aan te lopen versus Hammers. Dankzij een goede eindsprint in het laatste kwart bleef de nederlaag echter binnen de perken.

Tegenstander

Tegenstander voor Donar of Zwolle komt uit het duel tussen Den Helder Suns of Aris Leeuwarden. Deze ploegen nemen het op donderdag 20 februari voor het eerst tegen elkaar op. De return is op zaterdag 22 februari in Leeuwarden.

Livestream

Plaatsen de Groningers zich alsnog voor de finale om de nationale beker of boekt Landstede Hammers een plekje in de eindstrijd? Volg het duel via onderstaande livestream. Het commentaar is van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel.