Burgemeester Westerwolde niet blij met stoppen buurtbrandweervrouw

Burgemeester Jaap Velema van Westerwolde is niet blij dat de Veiligheidsregio Groningen is gestopt met de buurtbrandweervrouw in zijn gemeente.

Bovendien zou hij pas geïnformeerd zijn nadat het project al een maand was gestopt. Over de communicatie is de burgemeester dan ook niet te spreken.

'Niet blij is dan zachtjes uitgedrukt', zegt hij. 'Ik ben echt onaangenaam verrast dat de proef niet meer verder gaat. Rond 31 januari heb ik het nieuws gehoord, terwijl het op 1 januari al was gestopt. Dat is niet zoals het zou moeten'.

'Al eerder bekend'

Maar volgens woordvoerder Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio Groningen was dit al eerder bekend: 'Bij de behandeling van de begroting 2020 was reeds bekend dat er voor het jaar 2020 geen geld opgenomen zou worden voor de voortzetting van de proef', zegt hij.

Eind december vorig jaar zou besloten zijn dat er in het voorjaar van dit jaar gesproken zal worden over zaken die op dat moment niet in de begroting zijn opgenomen, waaronder de buurtbrandweervrouw.

Dijkhuis: 'De veiligheidsregio Groningen had op dat moment de gemeente Westerwolde nog eens expliciet moeten melden dat het experiment met de buurtbrandweervrouw na 2019 zou stoppen'.

Buurtbrandweervrouw

Het experiment met de buurtbrandweervrouw is in 2016 gestart in Westerwolde. De brandweervrouw is aangesteld om uitleg te geven over hoe brand voorkomen kan worden. Een jaar later kreeg de stad ook een buurtbrandweer. Beide projecten zijn begin dit jaar gestopt.

Voor de gemeente Westerwolde was de buurtbrandweervrouw een waardevolle toevoeging, omdat het veel platteland kent. 'Op het platteland is niet overal bluswater beschikbaar. Ook heb je iets langere aanrijtijden', duidt Velema. 'Met de buurtbrandweervrouw kunnen we branden voorkomen.'

Heel goed werk

De burgemeester wil dan ook niets liever dat de buurtbrandweervrouw weer terug komt. 'Ze heeft heel goed werk gedaan. We willen vanaf 2021 het project weer op de kaart zetten en waar mogelijk weer gebruik maken van de brandweervrouw', aldus de burgemeester.

Maar daarvoor moet de burgervader van de grensgemeente ook andere gemeentes in Groningen meekrijgen. 'Dit voorjaar komen we weer bij elkaar. Het onderwerp wordt zeer zeker besproken', zegt Velema.

Lees ook:

- De buurtbrandweervrouw gaat naar de mensen toe

- Buurtbrandweervrouw ziet veel eenzaamheid