Architecten aan de slag in Krewerd: 'We moeten een heroïsche daad neerzetten'

Ze gaan kijken hoe iedere woning het beste versterkt of herbouwd kan worden.

Eigen architect

Krewerd is onderdeel van een proefproject om de versterking sneller en voor de bewoners prettiger te laten verlopen. Het dorp telt 44 huizen. Elke inwoner kiest een eigen architect, die geheel in dienst staat van de bewoner.

'Ik schaam mij dood wat we doen met de Groningers', zijn de eerste woorden die initiatiefnemer Fons Verheijen spreekt op de bijeenkomst in dorpshuis Kredo. Aan de voet van een grote plaquette van het dorp legt hij uit waarom hij Experiment Krewerd is begonnen:

'Het is onvoorstelbaar dat de Groningers ruim zeven jaar lang niet weten of ze in een veilig huis wonen. Het Rijk komt met allerlei technocratische oplossingen, maar daar vergeten ze veel dingen mee. De bewoner staat niet centraal.'

Binnen één dag duidelijkheid

Daarom wil hij de Kraiwerders laten bijstaan door een eigen architect. Bijna alle woningen zijn inmiddels geïnspecteerd. Over een maand gaat iedere architect samen met een constructeur, studenten van de Hanzehogeschool en bewoners aan de slag.

'Op één ochtend bezoeken zij twee huizen. Daarna gaan ze met z'n allen naar het dorpshuis en zetten ze voor beide huizen de maatregelen op papier. Aan het einde van de middag heb je de basis van het plan en weten bewoners waar zij aan toe zijn', zegt Verheijen.

Loopt voor

Deze unieke werkwijze is inmiddels goedgekeurd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Burgemeester Beukema van Delfzijl sprak vorige maand lovende woorden over deze aanpak. 'Krewerd loopt hiermee voor op veel andere bewoners in het bevingsgebied', zei Beukema.

Voorzitter Tom Roggema van het projectteam wil de verwachtingen wel enigszins temperen: 'Dit wil niet zeggen dat iedereen binnen drie maanden een nieuw huis heeft. De NCG vergoedt alleen het deel dat versterkt moet worden.'

Gelukkig zijn

Eén van de architecten die aan de slag gaat, is René Wubs uit Zeerijp. Met zijn architectenkantoor in Loppersum gaat hij vijf bewoners uit Krewerd bijstaan:

'Ik ben inmiddels betrokken bij de bewoners van de oude school. Ze hebben veel schade aan de achterkant. Dat gedeelte gaan we slopen', zegt Wubs. 'Het project is geslaagd als alle bewoners over drie jaar gelukkig zijn en verder kunnen met hun leven.'

Heroïsche daad

De in Katwijk aan Zee woonachtige Fons Verheijen, architect van onder meer museum Naturalis in Leiden, staat te popelen om met de architecten te beginnen in Krewerd:

'We moeten een heroïsche daad neerzetten, laten zien dat de bewoners er toe doen. Daarmee willen we veroorzaken dat dit blije en tevreden bewoners geeft. Want die hebben we niet zoveel in Groningen.'

Naast de versterking werkt het dorp ook aan een plan om de huizen te verduurzamen. Zo komt er mogelijk een zonnepark van een halve hectare aan de rand van het dorp en een bio-mestvergister voor groen gas.

