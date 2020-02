Groningse terreurverdachte hoeft niet naar Pieter Baan Centrum

De Groningse terreurverdachte Sahraoui S. (47), die begin vorig jaar met een vuurwapen is aangehouden op een kampeerboerderij in het Twentse De Lutte, hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum (PBC).

Dat bleek donderdag tijdens de zaak tegen de in Groningen wonende Algerijn in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, meldt RTV Oost.

Opname

Gedragsdeskundigen adviseren - in een niet geopenbaard rapport - opname voor onderzoek in het PBC. Maar noch justitie, noch de rechter vinden dat nodig.

De rechtbank heeft een verzoek van raadsman André Seebregts afgewezen om zijn cliënt tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak op 17 maart voorlopig in vrijheid te stellen of zijn voorarrest op te schorten.

Generaal S

Justitie verdenkt Sahraoui S. ervan Syriëgangers met geld te hebben ondersteund. Vanuit de Verenigde Staten meldde de FBI dat de Groninger als 'Generaal S' chatte met IS-strijders. In de chats zou sprake zijn van een op handen zijnde 'Europese operatie'.

Bij S. zijn meerdere telefoontjes en een computer in beslag genomen. Daarop stonden onder meer filmpjes met onthoofdingen, een executievideo met explosieven en foto's van zelfmoordaanslagen.

Jihadistische afbeeldingen

Verder had hij een collectie met zo'n tweehonderd jihadistische afbeeldingen.

'Sympathie voor IS is niet strafbaar. En het hebben van contact met mensen in IS-gebied ook niet. Zelfs het opsturen naar kennissen daar van een simkaart, zoals zou zijn gebeurd, kan niet als steun aan IS worden gezien', reageerde zijn raadsman eerder.

IS-vlag

Volgens justitie was de Groninger, die bij zijn aanhouding een pistool bij zich had, mogelijk een aanslag aan het voorbereiden in De Lutte. Van S. zijn oude foto's opgedoken met een Zweedse jihadist en van de verdachte een oude prent met een IS-vlag.

Getuigen hebben onlangs bij de rechter-commissaris gemeld dat de verdachte het wapen van een kennis had gekregen, omdat er bij de moskee waar hij werkte bedreigingen waren binnengekomen. De Groninger zou ook thuis bedreigd zijn.

