Donar bereikt bekerfinale dankzij sterk vierde kwart

Drew Smith en Noah Dahlman geven alles om in balbezit te komen (Foto: Orange Pictures/Pieter van der Woude)

De Groningers spelen de finale tegen de winnaar van de tweede halve eindstrijd tussen Den Helder Suns en Aris Leeuwarden. Deze beide ploegen spelen op donderdag 20 en zaterdag 22 februari tegen elkaar. De finale is op zondag 29 maart in MartiniPlaza.

Uitblinker Taylor

Beide ploegen waren lang aan elkaar gewaagd toen Vernon Taylor in het laatste kwart opstond. Met drie driepunters zorgde hij voor de beslissende marge: 73-58. De Amerikaan zorgde voor een kolkend MartiniPlaza. Omdat ook Drew Smith met een aantal driepunters doorkwam was het verzet van de gasten definitief gebroken.

Sterke Dahlman

Beide halve finalisten ontliepen elkaar nauwelijks iets in de eerste helft. Na tien minuten basketbal was het 25-26. Noah Dahlman nam de gasten bij de hand en scoorde 22 punten in de eerste helft.

Marge

Donar bood goed tegenstand en realiseerde richting het einde van het tweede kwart de gewenste marge van minstens zes punten: 43-37. Na de rust kenden beide ploegen een matige herstart, maar in ineens begon het te lopen bij de thuisploeg. Donar tilde de voorsprong snel naar 51-39.

Gering verschil

Dahlman die in de tweede helft nog niet veel te zien was maakte vervolgens een belangrijke score waardoor de Zwollenaren weer heel dichtbij kwamen: 54-48. Aan het einde van het derde kwart was de tussenstand 58-53.

Aanjager Smith

In het vierde kwart zorgde eerst Drew Smith met een driepunter voor enige marge waarna Taylor het afmaakte namens de ploeg van coach Erik Braal. Vernon Taylor was topscorer bij Donar met negentien punten; Donte Thomas was goed voor achttien punten.