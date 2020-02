Bezuiniging van half miljoen over het hoofd gezien bij Werkplein Fivelingo

Het dagelijks bestuur van Werkplein Fivelingo heeft een bezuiniging van een half miljoen euro op het personeel niet gezien. 'Een uitglijder van de eerste orde', zegt raadslid Popko Boerema van oppositiepartij SP in Appingedam.

De fout is een van de eerste bevindingen van een taskforce die de problemen bij het werkplein moet aanpakken.

Zat er al in

Werkplein Fivelingo had vorig jaar een tekort van bijna twee miljoen euro. Het werkplein wilde 500.000 euro bezuinigen op het personeel. Het dagelijks bestuur dacht dat dit nog niet in de begroting stond en legde de bezuiniging van een half miljoen op, maar bij nader inzien zat die er al wel in.

'Dat was niet goed gesignaleerd', zegt wethouder en dagelijks bestuurslid Annalies Usmany (Lokaal Belang Eemsdelta) van Appingedam. 'Natuurlijk leggen we die bezuiniging niet nog eens op, want dan zou je een miljoen euro moeten bezuinigen en dat kan niet.'

Geschrokken

Oppositiepartijen PvdA en SP waren niet te spreken over de fout: 'Ik krijg hier de kriebels van. Als het dagelijks bestuur het al niet ziet, hoe moeten wij als simpele raadsleden hieruit komen', vraagt Hilbrand Brantsma (PvdA) zich hardop af. 'Ik ben behoorlijk geschrokken toen ik dit zag', zegt Boerema (SP).

Usmany laat weten dat de fout inmiddels is hersteld en weinig gevolgen had: 'Dit soort dingen gebeuren en moet je zo snel mogelijk ontdekken. Het zou veel erger zijn als we het niet ontdekt hadden en ze dubbel moesten bezuinigen.'

Magere rapportage

Ook waren de Damster raadsleden donderdagavond niet te spreken over de 'magere' rapportage van de taskforce. Het rapport is een PowerPoint-presentatie van negen pagina's waar de eerste bevindingen in staan vermeld.

'We vinden dit wel erg kort en bondig', zegt Bert Raangs van coalitiepartij CDA. Van der Lei (PvdA): 'We vinden dit ver onder de maat. Wij willen eerder weten en eerder meegenomen worden in dit proces.'

Net aan de slag

Wethouder Usmany geeft toe dat het rapport aan de magere kant is. Ze belooft dat het volgende verslag uitgebreider is:

'De taskforce is nog maar net aan de slag en doet heel erg haar best om alle cijfers op het kleed te krijgen. Het is omvangrijk en ze moeten niet over één nacht ijs gaan.'

Te lage uitstroom

Werkplein Fivelingo regelt onder meer de uitkeringen, de minimaregelingen en de Participatiewet voor de Eemsdelta-gemeenten. Het tekort is grotendeels ontstaan door een te lage uitstroom van uitkeringsgerechtigden en hogere personeelskosten.

De drie gemeenten moeten het tekort zelf opvangen.

