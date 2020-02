'Rioolheffing in Midden-Groningen met 110 euro omhoog als gemeente niet ingrijpt'

De gemeente wil dat de rioolheffing kostendekkend is voor het onderhoud van het riool. De komende jaren zijn de inkomsten uit de belasting nog voldoende om het riool te onderhouden en vervangen, maar na 2023 wordt het dat moeilijker.

Noodzakelijk

'Zonder bijsturing is het noodzakelijk om het tarief richting 2031 langzamerhand te verhogen van 190 naar 300 euro', schrijft de Rekenkamer. Om dat te voorkomen moet de gemeente bewoners 'beïnvloeden' om het riool minder zwaar te belasten. Het gaat dan bijvoorbeeld om groenere tuinen.

Daarnaast kan de gemeente volgens de Rekenkamer een groter risico nemen in het rioolonderhoud om de stijging van de belasting tegen te gaan. De gemeente zou dan minder in het investeren dan op papier nodig is.

'Ga hierbij af op de inschatting van vakmannen', is de boodschap van de Rekenkamer.

Nieuw beleid

Het college van burgemeester en wethouders is al langer bezig met een nieuw beleid voor het riool. Daarin wordt ook gezocht naar mogelijkheden om de stijging van de rioolheffing te beperken.

Het college wijst wel op de risico's van minder investeren dan op papier nodig is. 'Als namelijk over 5 jaar blijkt dat de investeringen hoger zijn dan ingeschat, kan de voorziening ontoereikend zijn.'

Wateroverlast

Uit een rondgang van RTV Noord in 2018 bleek dat inwoners van Midden-Groningen het meeste last hebben van wateroverlast. Dat komt volgens wethouder Jan Jakob Boersma door de lage ligging van delen in de gemeente, in combinatie met de grote afstand tot open water. Daardoor is het in Midden-Groningen moeilijker dan elders om water snel af te voeren.

