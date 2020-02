Jeannette Laaning geeft vandaag gratis knuffels weg op Hoofdstation

Jeannette weet dat er in Nederland nog een andere groep is die knuffels weggeeft. 'Heel Holland Hugt, heten die', zegt ze. 'En die doen het ook op verschillende stations in Nederland.'

Zelf organiseren

Maar bij de stations die die groep aandoet, ontbrak Groningen. 'Ja, dacht ik toen: als je wil dat er iets gebeurt, dan moet je het zelf organiseren. Dus ben ik er maar gewoon mee begonnen.'

Ze heeft er nog geen seconde spijt van gehad. 'De reacties zijn echt heel bijzonder. Sommige mensen komen al van verre met de armen gespreid op me af.'

Niet iedereen

Uiteraard is niet iedereen ervan gecharmeerd. 'Je hebt ook mensen die doen van: 'Ik kijk niet, ik kijk niet, dit vind ik eng'.'

'Maar het is gewoon heel bijzonder', zegt Jeannette, 'om mensen in je armen te mogen sluiten, en dat ze dan achteraf zeggen: Dit had ik nou net nodig, want ik voel me zo alleen, of: Ik ben net gescheiden en ik mis het zo...'

Uitgelezen dag

Vandaag, 14 februari, Valentijnsdag, is natuurlijk een uitgelezen dag om een knuffel te krijgen, zegt ze. 'Ik maak een evenement op Facebook aan, en wie wil kan zich aansluiten.'

Vrijdag vanaf 16:00 uur is Jeannette Laaning samen met haar echtgenoot en het bordje Free Hugs op het Hoofdstation present.