Midden-Groningen worstelt nog steeds met de komst van McDonald's

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt mag de fastfoodketen in elk geval naar bedrijvenpark Rengers langs de A7 tussen Kolham en Hoogezand komen. Dat voorstel is tegen het zere been van een zevental omwonenden. Zij vrezen onder meer lichtoverlast van de grote, gele M die passanten naar het restaurant moet lokken.

Heikel punt

De mast is ook voor de meeste partijen een heikel punt. De veertig meter hoge mast zou eerst een bord krijgen van 65 vierkante meter groot. Dat werd uiteindelijk een derde kleiner. Donderdagavond beloofde McDonald's de reclame-uiting nog maar 25 vierkante meter groot te maken. De multinational wil de mast wel aanpassen, maar weigert er vanaf te zien.

Die houding stuit vooral de SP tegen de borst. 'Dat vinden wij geen manier van praten met elkaar', zegt fractievoorzitter Han van der Vlist. 'Daarom zijn we erg tegen de mast, maar we zullen er in de fractie over moeten praten.'

Twijfel

De ChristenUnie zegt ook nog te twijfelen. 'Als je kijkt naar het proces dan lijkt het in orde. Maar met name bij de hinder die McDonald's kan veroorzaken zit nog wel wat aarzeling', zegt fractievoorzitter Marco Metscher. Maar op de vraag of het restaurant er uiteindelijk komt antwoordt Metscher: 'Mijn inschatting is dat-ie er uiteindelijk wel staat.'

Belangen afwegen

Wethouder Jan-Jakob Boersma verdedigde het voorstel van het college donderdagavond. 'Als ik mij in de bewoners verplaats, snap ik dat ze grote moeite hebben met dit verhaal. Zij vechten voor hun zaak. Maar als gemeente weeg je dat af tegen de belangen van de aanvrager en het algemeen belang.'

Oppositiepartij GroenLinks opperde nog dat een McDonalds niet past bij de gezondheidsdoelstellingen van Midden-Groningen. 'Onze inwoners zijn gemiddeld helaas zwaarder, roken meer en bewegen minder. Hoe past de komst van een McDonald's, eigenlijk een obesitasfabriek, bij onze doelstellingen?'

Dat argument veegde Boersma van tafel. 'In dat geval moeten we ook de uitbreiding van supermarkten tegenhouden, want die verkopen ook ongezond eten. We willen in onze doelstellingen niets verbieden, maar mensen uitdagen om gezond te leven.'

Stemming

Onder de streep lijkt het erop dat de fastfoodgigant zich uiteindelijk gaat vestigen in Midden-Groningen. Coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA zijn uitgesproken voor. Hun coalitiegenoot ChristenUnie zegt te twijfelen, maar verwacht dat McDonalds er uiteindelijk komt. Alleen de SP houdt de kaarten wat steviger tegen de borst. Oppositiepartijen Gemeentebelangen en GroenLinks lijken sowieso tegen te stemmen, en D66 twijfelt nog.

Lees ook:



- McDonald's over bezwaren bewoners: 'Geen mast, geen restaurant'

- McDonald's blijft omstreden: omwonenden voelen zich niet gehoord