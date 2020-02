Welvaart in het Noorden neemt toe, maar verschil arm-rijk groeit wel

We hebben het met zijn allen steeds beter in het Noorden. Maar tegelijkertijd wordt het verschil tussen arm en rijk in Groningen, Drenthe en Friesland steeds groter.

Dat blijkt uit onderzoek van Trendbureau Drenthe, Sociaal Planbureau Groningen en het Fries Sociaal Planbureau (FSP).

Krimpgebieden

Dat het verschil groeit, komt vooral door krimpgebieden in het Noorden, zegt onderzoeker Hans Elshof van het Sociaal Planbureau Groningen.

'Het aandeel lagere inkomens neemt af, dat is een landelijke trend. Maar in de krimpgebieden gaat die afname minder snel dan elders. En daardoor nemen de verschillen in inkomens toe.'

Verhuizing

Volgens Elshof spelen verhuizingen ook een rol bij het vergroten van het verschil tussen arm en rijk. 'Studenten trekken weg van het platteland, bijvoorbeeld naar de stad Groningen. In Groningen zien we dat ze vaak hangen blijven in of rond Stad en er weinig vestiging is van hoge inkomens in de krimpgebieden.'

Dat de verschillen groter worden is 'niet wat je wilt met z'n allen', zegt Elshof.

Betaalbare woningen

'Het is overigens zeker niet zo dat er helemaal geen mensen met een hoger inkomen naar de krimpgebieden komen. Maar de meeste mensen die het zich kunnen veroorloven, blijken toch het liefst in de omgeving van de stad te wonen. Mensen met lagere inkomens hebben minder keuze. Ze blijven vaak ook in krimpgebieden wonen omdat daar meer aanbod is aan betaalbare woningen.'