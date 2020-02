Troebele Eems en Dollard moeten weer aantrekkelijk worden voor de steur

Nu is het water in de Eems en de Dollard nog troebel en niet aanlokkelijk voor vissen, maar dat moet de komende jaren anders worden. Daarvoor moet de grote hoeveelheid slib die nu in het water zit wel minder worden.

'Als de steur weer terugkomt, weten we dat het succes heeft gehad. Hij houdt van helder, voedselrijk water', zegt directielid Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat Noord Nederland.

Congres

Ze is een van de sprekers op een internationaal congres in het Duitse Leer, over de Eems-Dollard en andere zogeheten estuaria in Europa. 'Het probleem staat al op de nationale agenda en vandaag komt het dus ook op Europees niveau wat meer voor het voetlicht.'



De Eems-Dollard is het laatste estuarium van de Nederlandse Waddenzee en samen met de Westerschelde het laatst overgebleven in Nederland. Een estuarium is een riviermonding waar zoet rivierwater zich vermengt met zout zeewater.

De waterkwaliteit in de Eems is al jaren erg slecht, met name door de grote hoeveelheid slib. Nederland werkt aan het project Eems-Dollard 2050 om daar verandering in te brengen.

'We zijn een jaar of vijf bezig nu, er lopen allerlei projecten. Het gaat best wel de goede kant op.'

Doel congres

'We willen graag meer uitwisseling met elkaar', zegt Klinkhammer over het congres in Duitsland. 'Om uiteindelijk met één visie te gaan samenwerken en elkaars projecten te toetsen en te versterken. Daar komen we nu nog te weinig aan toe met elkaar.'

'Ik hoop dat er over een jaar een gezamenlijke visie is hoe we de slibdichtheid in de Eems-Dollard sterk naar beneden gaan brengen en dat we ook gezamenlijke projecten gaan draaien.'

