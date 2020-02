Advocaat: Knoalster drugsverdachte Gert-Jan N. wil graag zijn straf in Nederland uitzitten

'Mijn cliënt is een normale jongen, met serieuze plannen voor de toekomst. Hij wil graag naar huis en zijn leven weer oppakken.' Aldus de advocaat van Gert-Jan N. uit Stadskanaal, die in Hongarije wordt verdacht van drugssmokkel.

Zoals bekend werd N. vorig jaar augustus tijdens het Sziget-festival in Boedapest betrapt op de verkoop van drugs, samen met zijn boezemvriend Roelf B. Sindsdien zitten ze vast in een gevangenis aan de rand van de Hongaarse hoofdstad, waar ze wachten op hun proces.

Terwijl de ouders en de Nederlandse advocaat van B. zich met enige regelmaat laten horen in de media, was de verdediging van N. tot nu toe terughoudend met het geven van commentaar. Zijn Hongaarse advocaat Péter Enzsöl heeft nu - in overleg met zijn cliënt - besloten RTV Noord te woord te staan, al wil hij niet ingaan op alle vragen.

Hoe gaat het met uw cliënt?

'Hij heeft geen klachten over zijn omstandigheden, maar is wel bezorgd over wat hem te wachten staat. Hij zit op een 'gunstige' afdeling, om het zo te zeggen. Daar zitten buitenlanders, die niet worden verdacht van een gewelddelict.'

Hoe zou u hem willen omschrijven?

'Hij heeft een zeer stabiele achtergrond en is goed opgeleid. Hij is geen crimineel. De gevangenismedewerkers zien dat ook en gaan heel humaan met hem om. Er is geen enkele aanwijzing dat hij criminele connecties heeft in Hongarije of in Nederland.'

De politie wil graag weten waar de drugs vandaan komen. Waarom wil hij dat niet zeggen?

'Geen commentaar.'

Het was een naïef, ondoordacht plan Péter Enzsöl - advocaat Gert-Jan N.

Hebben uw cliënt en zijn medeverdachte na hun arrestatie nog contact met elkaar gehad?

'Nee, de andere verdachte zit vast in een ander gebouw. Mijn cliënt wil daar niets over zeggen, omdat hij niet met de beschuldigende vinger wil wijzen. Hij zal een verklaring afleggen en antwoorden op de vragen van de rechter. Maar mijn cliënt wil nu niet in conflict raken met de andere verdachte.'

U zegt dit omdat in Nederlandse media de schuld bij uw cliënt wordt neergelegd?

'Ik heb daarover gelezen, maar officieel weet ik dat niet. Daarom geef ik daar geen commentaar op.'

Maakt het voor de Hongaarse wet uit wie wat precies heeft gedaan?

'Iedere ouder denkt in dit soort gevallen dat zijn kind anders is (dan andere verdachten). Maar de regels zijn duidelijk over de persoonlijke aansprakelijkheid bij het begaan van een misdrijf. De rechter zal oordelen.'

Gezien de omstandigheden lijkt vrijspraak voor uw cliënt uitgesloten. Wat is uw doel?

'Een correcte straf die hij in zijn eigen land kan uitzitten Dat zou iedereen in zijn situatie willen.'

Hoe zou u de fout van uw cliënt en zijn medeverdachte willen omschrijven?

'Als een heel slecht idee. Dit is geen klassiek geval van drugssmokkel. Het zijn geen criminelen. Ze wilden gewoon een groot feest hebben. Het was een naïef, ondoordacht plan.'

De aanklacht

De aanklacht

Het Openbaar Ministerie in Boedapest moet de officiële aanklacht tegen de twee Knoalsters nog formuleren, maar dat wordt waarschijnlijk drugssmokkel. Woordvoerder Ferenc Rab: 'We hebben bewijs dat het hier niet om een incidentele verkoop gaat. De hoeveelheid drugs (20 kilo, red.) toont aan dat het om georganiseerde handel gaat. In Hongarije is dat een ernstig misdrijf, waar een gevangenisstraf van vijf tot twintig jaar of zelfs levenslang op staat.' Woordvoerder Ferenc Rab van het OM - Foto:Eddy Zwerver/RTV Noord Zwijgrecht De verdachten willen niet zeggen hoe ze aan de drugs zijn gekomen. Maar dat is geen verzwarende omstandigheid, zegt Rab: 'In Hongarije heeft een verdachte het recht te zwijgen, of zelfs te liegen. Maar zou het beter zijn als ze het wel zouden vertellen, want dat is gunstiger voor hen.' Maximum Als de verdachten worden veroordeeld en hun straf in Nederland willen uitzitten, dan is dat volgens de regels van de Europese Unie toegestaan. Rab: 'Ze moeten de straf uitzitten die in Hongarije is opgelegd. Maar als de maximumstraf in Nederland lager is dan de straf in Hongarije, dan wordt die straf verlaagd naar het Nederlandse maximum.'

RTV Noord heeft meerdere malen de Hongaarse advocaat van Roelf B. om een reactie gevraagd, maar die wil geen commentaar geven. Hetzelfde geldt voor zijn Nederlandse advocaat.



