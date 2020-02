Radio 2 start burgerinitiatief voor meer aandacht aardbevingsproblematiek

Jan-Willem Roodbeen in de studio van NPO Radio 2 (Foto: Rob EngelaarANP)

NPO-radiozender van Radio 2 is een burgerinitiatief gestart om meer aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Dat gebeurde naar aanleiding van de hongerstaking van Dhani Hoekstra uit Ten Post.

De petitie onder de naam 'Gas op die lolly' werd vrijdagochtend afgetrapt in Jan-Willem Start Op, de ochtendshow van Radio 2 met presentator Jan-Willem Roodbeen. De bedoeling is om 40.000 handtekeningen in te zamelen.

Bellen met hongerstaker

In de uitzending deed hongerstaker Dhani Hoekstra uit Ten Post zijn verhaal. 'Het gaat naar omstandigheden goed. Ik heb het koud en ben heel vermoeid. Je merkt dat je lichaam een standje lager gaat. De dokter maakt zich zorgen, want ik raak een kilo kwijt per dag', zegt Hoekstra. 'Ik stond vanmorgen op de weegschaal, en ben nu 9 kilo kwijt.'

Je merkt dat de politiek geen aandacht wil schenken aan de hongerstaking Jan-Willem Roodbeen - deejay Radio 2

'Enge manier'

Het is de derde keer dat Roodbeen in zijn programma aandacht besteedt aan de hongerstaker. Roodbeen belde donderdag in zijn programma al met RUG-hoogleraar Tom Postmes, die veel onderzoek doet naar de aardbevingsproblematiek. 'Door er geen aandacht aan te besteden, rommelt het maar door', zegt Postmes.

'We hebben contact gezocht met de politiek', zegt presentator Roodbeen vrijdagochtend. 'Maar je merkt dat ze geen aandacht willen schenken aan de hongerstaking, omdat ze zich dan min of meer laten chanteren. Het moet andere mensen niet op ideeën brengen, want ze vinden dit toch een enge manier.'

Voorstel

Iets later in het interview met Hoekstra komt Roodbeen met een voorstel. Hij stelt voor een burgerinitiatief te beginnen, op voorwaarde dat de hongerstaker weer begint met eten. Vervolgens leest de dj de bijbehorende tekst van het burgerinitiatief voor, waarin hij vertelt hoe de actie van Hoekstra hem raakt.

Roodbeen roept op tot een noodwet en eist dat de dossiers 'uiterlijk volgend jaar zijn afgehandeld.'

Ik kan nog niet stoppen Dhani Hoekstra - hongerstaker

Actie gaat door

'Het is een goede tekst en een goede actie', reageert Hoekstra na het oplezen van het burgerinitiatief . 'Je vroeg mij of ik weer wilde beginnen met eten. Ik voel dat jullie het echt menen en serieus oppakken, maar ik kan nog niet stoppen. Ik denk dat ik nog even door moet gaan.'

De actie van de hongerstaker is dus nog niet ten einde. Toch gaat Radio 2 door met het burgerinitiatief. 'Je bent al de derde die dit doet, maar dat heeft tot nu toe niks opgeleverd', legt Roodbeen uit.

Het fragment op Radio 2 met Dhani Hoekstra is hier terug te beluisteren. Het gesprek begint ongeveer een kwartier voor het einde van de uitzending.

