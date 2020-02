Voor Bauke Mollema begint het seizoen deze week: 'Ik kan niet wachten'

Bauke Mollema komt juichend over de streep in de Ronde van Lombardije (Foto: Orange Pictures)

'Ik kan niet wachten om weer een rugnummer op te spelden', zegt de wielrenner uit Zuidhorn. Het wordt zijn tweede optreden na 2018 in de vijfdaagse etappekoers in Portugal. Hij bewaart er goede herinneringen aan. Twee jaar geleden eindigde hij als vierde in het klassement en finishte als tweede in de zwaarste bergetappe.

Topseizoen

De afgelopen maanden stonden voor Mollema in het teken van herstel na het beste seizoen in z'n loopbaan. Mollema won de Ronde van Lombardije, werd vijfde in de Giro d'Italia en won als lid van het Nederlands team goud bij het EK en WK op het nieuwe onderdeel gemengde ploegenachtervolging.

'Ik heb geen problemen gehad in de wintermaanden en ben volledig hersteld. Dat is ook de reden waarom we besloten hebben om het seizoen later te beginnen dan in andere jaren, omdat de laatste maanden van vorig jaar veel energie kostten.'

Teide

Zodoende ging Mollema tijdens de voorbereiding op hoogtestage bij de vulkaan Teide op Tenerife. Daar trainde hij met z'n nieuwe ploeggenoot Vincenzo Nibali. De Italiaan rijdt ook zijn eerste kilometers in de Ronde van de Algarve.

