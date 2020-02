Dit Wordt De Week: Waar ging het mis met containerschip OOCL Rauma?

Maar er zit meer in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze nieuwe rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Stilte na de storm?

Na storm Ciara hebben we nu Dennis op ons dak gekregen. Zorgen twee periodes met harde wind vlak achter elkaar voor extra schade of valt het allemaal wel mee? Begin deze week maken we de schade op.

Waar zijn de Rauma-containers?

Afgelopen dinsdag verloor containerschip OOCL Rauma zeven containers op de zuidelijke route boven de Wadden. Hoe dat kon gebeuren, wordt deze week verder onderzocht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) keert het hele schip binnenstebuiten en houdt al het papierwerk tegen het licht.

'Sinds de ramp met MSC Zoe liggen ongelukken met containerschepen onder een vergrootglas', liet een woordvoerder van de inspectie vrijdag nog weten.

Eén van de overboord geslagen containers (Foto: ANP)



De belangrijkste vragen waar de inspectie een antwoord op wil, zijn: waren alle containers goed vastgesjord? Zat de lading in de containers zelf ook stevig vast? En komt de inhoud van de containers overeen met de beschrijving op papier?

De containers zelf drijven trouwens nog ergens in zee. Zodra storm Dennis is gaan liggen, probeert een bergingsbedrijf die boven water te halen.

Mogen 92 'Zernike-bomen' worden gekapt?

Maandag beslist de rechter of 92 bomen op de Zernike Campus in Groningen wel of niet gekapt mogen worden.

De gemeente wil plaats maken voor een gecombineerd fiets- en voetpad. De wethouder heeft verzekerd dat 'voor elke boom die gekapt wordt, anderhalve boom terugkeert'. Toch willen de Stadspartij en de Partij voor de Dieren de kap tegenhouden. Ze vroegen een spoeddebat aan, maar de gemeente zag geen reden voor uitstel. De stichting Bomenridders Groningen heeft een rechtszaak aangespannen. Maandag zullen we weten of de bomen tegen de vlakte gaan of niet.

Hoogstaande klus

Alpinisten beginnen dinsdag aan een klus op hoogte. Die dag worden namelijk de vier wijzerplaten van de Martinitoren naar beneden gehaald. Na een grondige reparatie - en een poetsbeurt als bonus - moeten ze over een enkele maanden de juiste tijd weer aangeven. Want daar hadden de klokken het de laatste tijd wat moeilijk mee.

Slecht nieuws voor wie zich verheugt op abseilende alpinisten: alleen de onderdelen gaan aan touwen naar beneden.

Mollema begint aan nieuw seizoen

Het afgelopen seizoen was het beste in zijn carrière. Na een paar maanden van herstel staat Bauke Mollema woensdag aan de start van de Ronde van Algarve.

Mollema zelf zegt dat hij volledig is hersteld in de wintermaanden. Ter voorbereiding op het nieuwe seizoen heeft hij een hoogtestage gedaan bij de vulkaan Teide op Tenerife. Wij zijn benieuwd wat het nieuwe seizoen voor Mollema gaat brengen.

Toch straf voor barmannen?

Bij de rechtbank van Leeuwarden dient vrijdag het hoger beroep in de zaak tegen drie barmannen uit Stad. De rechter sprak hen in oktober 2018 vrij van seksueel misbruik van een 20-jarige bezoekster van een feestcafé. Dat gebeurde op een zomeravond in 2016 in een feestcafé in de Poelestraat.

De vrouw was onder invloed van drank en drugs. Ze liep met één van de barmannen naar een magazijn. De twee collega's volgden en in het magazijn hadden ze seks met haar. Volgens de barmannen liet de vrouw op meerdere manieren weten dat ze graag seks wilde. Maar volgens haar was ze weerloos.

Het Openbaar Ministerie kon niet leven met de vrijspraak en ging in hoger beroep.

Eigen nieuws

Heb je eigen nieuws om met ons te delen? Stuur ons dan een bericht via redactie@rtvnoord.nl.