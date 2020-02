Staatsbosbeheer laat 22 'opdringerige' konikpaarden uit Lauwersmeergebied slachten

Een deel van de konikpaarden die vorig jaar van natuurgebied Oostvaardersveld naar het Lauwersmeergebied verhuisden, is in het slachthuis beland. De beesten vielen wandelaars en fietsers lastig.

Het Oostvaardersveld valt onder natuurgebied Oostvaardersplassen. Een deel van de kudde moest daar weg omdat in het gebied bij Lelystad te veel grote grazers waren.

Geen lang leven

Het was de bedoeling dat de paarden minstens een jaar in het Lauwersmeergebied zouden blijven. Maar omdat de dieren vervelend waren richting recreanten is besloten om de hengsten in oktober naar het slachthuis te brengen. De 19 merries zijn er nog.

Lastige paarden

'We kregen klachten', zegt boswachter Jaap Kloosterhuis. 'Wandelaars vonden de paarden opdringerig. Het was moeilijk om er langs te komen.' De druppel die de emmer deed overlopen was een klacht dat één van de hengsten aan een fietstas begon te knabbelen. 'Het kan ook misgaan dus hebben we besloten de kudde af te bouwen.'

'Onze eigen konikpaarden zijn heel schuw. Deze paarden zijn op hun vorig plek vast vaak in aanraking gekomen met mensen en gevoerd', aldus de boswachter. Ook de merries worden naar verwachting over twee jaar geslacht.

Voor de begrazing

Verspreid in het Lauwersmeergebied staan zo'n 250 paarden en 500 runderen. 'Die zijn er als beheersmaatregel. Elk jaar komen er ongeveer 75 veulens bij dus worden er ook weer 75 naar de slager gebracht. Zo houden we de populatie in stand', vertelt Kloosterhuis.

Als de beesten voer en medicatie nodig hebben dan zorgt Staatsbosbeheer daarvoor. Maar voor het merendeel zijn de dieren op zichzelf aangewezen.

Nog een plek

Op Texel, in natuurgebied de Slufter, staat ook een deel van de konikpaarden uit het Oostvaardersveld. Die paarden dreigden ook geslacht te worden, maar daar werd tegen geprotesteerd. Staatsbosbeheer vond uiteindelijk een plek voor de paarden waar ze mensen niet lastig kunnen vallen.

