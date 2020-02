MUG Ingenieursbureau krijgt informatie via 5G sneller uit de bodem

Met behulp van sensortechnologie, het Internet of Things en 5G wordt de werking van peilbuizen geoptimaliseerd.

Met deze nieuwe technologieën is het mogelijk om veel meer data over de bodem te verzamelen, die op afstand direct uitgelezen kunnen worden. Met het project helpt MUG waterschappen, aannemers, projectontwikkelaars en overheden sneller aan relevante informatie.

Tijdrovend en verouderd

Nu is het nog zo dat landmeters op pad moeten om de bodemdata ter plekke af te lezen en te verzamelen. 'Dat is tijdrovend, belastend voor het milieu en dan komen ze ook nog eens met verouderde informatie thuis', zegt afdelingshoofd Hans Hainje van ingenieursbureau MUG.

Actuele data

MUG koppelt actuele data nu direct aan een zogenaamd Geografisch Informatie Systeem-portaal. In dit portaal komen de data van de peilbuizen samen met informatie over funderingen, kabels, monumentale panden en bomen in de buurt, vleermuisroutes en alles wat verder voor een omvangrijk bouwproject belangrijk is om te weten.

'Een doorbraak'

Hainje noemt de nieuwe technologieën rondom peilbuizen een doorbraak. 'Als er nu ergens een trilling of verzakking is kunnen we sneller de impact bepalen en zien of dit het gevolg is van de werkzaamheden of bijvoorbeeld van droogte of hevige regenval. Zo kunnen we direct ingrijpen. Dat konden we eerder niet.'

