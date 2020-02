Krakers Heijkenspand krijgen ieder boete van 300 euro

De tien krakers die vrijdag terechtstonden voor het kraken van een pand aan de Akerkstraat in Stad hebben geldboetes gekregen. Alle krakers kregen een boete van driehonderd euro.

Een tiende kraker had tijdens haar arrestatie een flesje pepperspray bij zich. Hoewel ze daaraan schuldig werd bevonden, kreeg ze er geen extra straf voor.

Van 18 tot 46 jaar oud

De oudste kraker die zich bij de rechter moest verantwoorden was 46 jaar oud, de jongste 18. De verdachten hadden verschillende achtergronden. De één is postbode, de andere tuinman en nog een ander doctor in de theoretische natuurkunde.

Vijf krakers spraken Nederlands, twee Engels, één Hongaars en één Duits. Eén kraker kwam niet bij de zitting opdagen. Er waren enkele tientallen sympathisanten van de krakers aanwezig.

Aankaarten woningnood

Voor de meeste verdachten is het aankaarten van de woningnood in Stad de belangrijkste reden geweest om het pand tussen 29 september en 3 oktober 2019 te kraken.

Voor een enkeling was dat niet het geval: één van de krakers deed het omdat hij geen woonruimte had. Alle krakers staan wel ingeschreven op een adres in Nederland.

'Begrip, maar kraken is verboden'

Hoewel de officier van justitie begrip zei te hebben voor het aankaarten van de woningnood, vindt zij het kraken van het pand niet de oplossing voor die problematiek.

'Kraken is in Nederland nou eenmaal verboden. Je kan heel goed je punt maken zonder een pand te kraken. Je hoeft geen strafbare feiten te plegen. Bovendien is er een spoeddebat geweest op 2 oktober. Het punt was toen duidelijk op de agenda gezet, waarom bent u daarna niet direct vertrokken?'

De rechter is het hierin met de officier van justitie eens. 'De discussie over de woningnood moet op politiek vlak worden uitgeoefend. Niet door het kraken van panden.'

Ontruiming

Het pand werd in de ochtend van 3 oktober ontruimd. De krakers zouden van plan zijn geweest het pand later die dag vrijwillig te verlaten. Ongeveer gelijktijdig met de ontruiming werd daarover ook een persbericht gestuurd.

FC Groningen

Het pand werd ontruimd omdat het volgens de politie onveilig was. Bovendien had de harde kern van FC Groningen aangekondigd het recht in eigen hand te willen nemen. Dat deden ze door een evenement aan te maken op Facebook.

De hooligans zouden van plan zijn geweest het pand op zaterdag 5 oktober eigenhandig te ontruimen. De politie vermoedde dat dat zelfs al eerder zou gebeuren, namelijk voor of na de thuiswedstrijd die FC Groningen op 4 oktober speelde tegen RKC Waalwijk.

De rechter noemde de vrees dat FC Groningen-hooligans eigenhandig zouden ingrijpen 'reëel'. 'Hoewel dat soort acties totaal misplaatst zijn, het geeft wel onrust. Mede daarom is het terecht dat er door de politie een spoedontruiming heeft plaatsgevonden.'

Geen schadevergoeding

Henk Heijkens, de eigenaar van het pand, had ook een een schadevergoeding van 4,878,84 euro geëist. Het verzoek daartoe was echter niet goed onderbouwd, vond de rechter.

