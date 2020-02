Onderzoek naar belading containerschip OOCL Rauma

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoekt of containerschip OOCL Rauma op de juiste manier was beladen.

Het schip verloor dinsdag op de Noordzee boven Ameland zeven containers.

Inspecteurs aan boord

De inspectie van de Rauma begon zodra het schip in de nacht van woensdag op donderdag had aangelegd in de haven van Rotterdam, vertelt Inspectie-woordvoerder Ernst Koelman.

'Twee van onze mensen zijn direct aan boord gegaan, samen met mensen van de Havenstaatcontrole (controle van buitenlandse schepen, red.) en de ongevallenanalyse. We wachten nu op de eerste bevindingen.'

Zat de lading goed vast?

Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten. Zo wordt onder meer bekeken of de containers op de juiste manier vastgesjord zijn. Ook de lading zelf wordt aan een kritische blik onderworpen, zegt Koelman.

'We kijken of wat op papier staat er ook daadwerkelijk in zat. Zowel wat de lading betreft als het gewicht daarvan. Daarnaast onderzoeken we of de lading in de containers zelf goed vast stond en of de bemanning over de juiste papieren beschikte.'

Volgens Koelman liggen ongelukken met containerschepen 'onder een vergrootglas' sinds de ramp met MSC Zoe, vorig jaar.

Eén van de overboord gevallen containers (Foto: ANP)



Slecht weer

De OOCL Rauma bevond zich dinsdag op de zuidelijke route boven de Waddeneilanden en voer onder slechte weersomstandigheden. 'Dat die mee worden genomen in het onderzoek, spreekt voor zich', zegt Koelman.



Rollen papier



In de zeven containers die het schip dinsdag op de Noordzee verloor, zitten volgens de Kustwacht geen gevaarlijke stoffen. Het zou gaan om drie containers met papieren rollen, twee met melkpoeder en twee met 'verpakkingsmateriaal voor een papiermachine'.



Berging containers



Rijkswaterstaat heeft de reder van het schip aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat na het overboord slaan van de containers. De bergingswerkzaamheden beginnen zodra de weersomstandigheden dat toelaten.

Wanneer inspectie van het schip in de Rotterdamse haven is afgerond, is niet bekend.



