Van twijfelgeval in de FC-jeugd naar een vaste waarde in de Serie A

Oud-FC Groningen-speler Hans Hateboer staat zondag centraal in een documentaire op FOX Sports. In 'Van Beerta naar Bergamo' vertelt de Beertster over hoe hij een van een twijfelgeval in de jeugd van de FC naar vaste waarde bij Atalanta Bergamo is gegroeid.

Dat Hateboer bij zijn debuut in het eerste van FC Groningen tegen RKC direct een rode kaart kreeg is exemplarisch voor hoe lastig de verdediger het had bij de FC.

Voor vader André Hateboer zit er in de documentaire geen enkel verrassingen. 'Ik heb het live meegemaakt.'

Bespreekgeval

In de documentaire komt naar voren hoe hij telkens met de hakken over de sloot een elftal verder kon bij FC Groningen. In de jeugd was hij vaak een bespreekgeval en werd er getwijfeld of ze wel met hem verder moesten gaan.

Een aantal ploeggenoten uit de A-junioren kreeg al een contract, maar dat was toen nog niet voor hem weggelegd. 'Op dat moment was ik er verbaasd en boos over', laat Hateboer weten in de documentaire.

Volgens vader André heeft Hans best een moeilijke periode gehad. 'Hij is nooit bezig geweest om prof te worden. Hij ziet vooral de lol in van het spelletje. Alleen toen zijn ploeggenoten wel een contract kregen en hij niet, had hij het wel even moeilijk.'

Vaste waarde

Bij Atalanta Bergamo is Hateboer één van de vaste verdedigers/middenvelders in het elftal. Hij staat bijna elke week in de basis van de huidige nummer vier van de Serie A, maar zit, zoals afgelopen week, ook wel eens op de reservebank naast trainer Gian Piero Gasperini.

De documentaire 'Van Beerta naar Bergamo' duurt een half uur en is aanstaande zondag om 21.00 uur te zien op FOX Sports. De makers zijn Groningers Emiel Venema en Jos Schoenmaker.

'We beginnen op het Hans Hateboer-veld in Beerta en gaan zo via THOS, BV Veendam, FC Groningen naar Atalanta', zegt Venema. 'In Italië kennen mensen Hans ook goed. De mensen zijn positief over Hans en zijn club Atalanta.'