De Poolse Bruid opnieuw een maand lang te zien in De Haver in Onderdendam

Vanaf 3 juni gaat ie in reprise. De succesvolle theaterbewerking van De Poolse Bruid. Met de Groningse actrice Lotte Dunselman opnieuw in de rol van Poolse prostituee. Acteur Wouter van Oord speelt de Groninger boer. De locatie is onveranderd: de monumentale boerderij De Haver bij Onderdendam.

Vier weken lang speelden Lotte Dunselman en Paul van der Laan vorig jaar De Poolse Bruid in de uitverkochte schuur van De Haver aan het Boterdiep. Publiek en pers waren enthousiast en dus is er besloten tot een reprise.

Acteur Paul van der Laan bleek niet beschikbaar en is nu vervangen door Wouter van Oord uit Zuidlaren. Vrijdag nam de cast van De Poolse Bruid een kijkje in de schuur waar het deze zomer opnieuw moet gebeuren.

Ik dacht: die gaat dood

'Heerlijk om hier terug te zijn', begint Dunselman. Ze herinnert zich hoe ze de voorstelling hier samen maakten, de eerste keer dat het publiek binnen kwam en enthousiast raakte. Maar bovenal herinnert ze zich de laatste voorstelling op een warme zondagmiddag.

'Ik was ongeveer drie zinnen van mijn laatste zin toen er iemand onwel werd in het publiek. Dat was heel raar, ik weet nog dat ik dacht: die gaat dood. Gelukkig bleek het gewoon iemand die flauw was gevallen.'

Ze vroeg waarom ik er niet in speelde?

Omdat acteur Paul van der Laan niet beschikbaar bleek, polsten Dunselman en regisseur Lies van der Wiel Wouter van Oord voor de rol. Hij heeft de voorstelling zelf niet gezien.

'Mijn vrouw is wel geweest en die vond het helemaal geweldig', vertelt Van Oord. 'Ze vond het het beste stuk dat ze ooit had gezien en vroeg waarom ik daar eigenlijk niet in speelde? En dat ga ik nu doen.'

Ede Staal

De voorstelling De Poolse Bruid is een bewerking van de gelijknamige film van Karim Traïda uit 1989. De film sleepte onder meer twee Gouden Kalveren en een Golden Globe-nominatie in de wacht. In de film wordt de hoofdrol gespeeld door Monic Hendrickx en is er een belangrijke rol voor de muziek van Ede Staal.

Net als in de serie voorstellingen vorig jaar wordt de muziek ook deze zomer live gespeeld door Bert Hadders en Joost Dijkema. De Poolse Bruid is van 3 tot en met 28 juni te zien in De Haver aan het Boterdiep Oostzijde 13 in Onderdendam.

