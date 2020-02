Gezicht van Voedselbank Groningen Ulfert Molenhuis stopt

Daarnaast speelt zijn gezondheid een rol. 'Ik ben suikerpatiënt, dus ik moet een beetje gas terugnemen', zegt Molenhuis. Hij wordt opgevolgd door Monique Bueving uit Hoogkerk.

Patat en frikandellen



Bijna acht jaar geleden begon Molenhuis bij de voedselbank. Hij blikt terug: 'Toen ik begon was het een puinhoop. Er was ruzie in de leiding en er werd erg ongezond gegeten. De cliënten wilden alleen maar patat, frikandellen en chips. Dat moest veranderen.'

Vanaf 2013 gaat de voedselbank in Stad onder leiding van Molenhuis zelf groente verbouwen. 'Ons aanbod is beperkt, maar we willen mensen toch zo gezond mogelijk voedsel geven', zei hij destijds. Daarna kwamen er voedseltuinen in Opende en Uithuizen.

Molenhuis nu: 'Op dit moment bestaat alles wat wij de mensen meegeven uit producten uit de Schijf van Vijf.'

Kinderen

Molenhuis maakte zich vooral zorgen over kinderen die in armoede opgroeien. Zij hadden voortdurend zijn speciale aandacht.

Een voorbeeld daarvan is een inzamelingsactie in 2015. Met de opbrengst konden zeshonderd kinderen een kledingbon krijgen ter waarde van veertig euro. En in 2017 kregen dertig kinderen die voor het eerst naar de middelbare school gingen een splinternieuwe fiets.

Molenhuis reisde veel naar Den Haag om de armoedeproblematiek onder de aandacht van de politiek te brengen.

Nieuwe kapitein



Na bijna acht jaar houdt Molenhuis het nu voor gezien. Het is volgens hem tijd voor een ander en zijn gezondheid speelt een rol. In juni stopt hij met zijn werk bij de Voedselbank. En stoppen betekent ook écht stoppen, zegt hij.

'Ik heb een groot bedrijf gehad en heb ooit in Japan geleerd: als je gaat stoppen, dan moet je ook echt wegwezen. Als je blijft, ga je altijd mensen voor de voeten lopen. Dat wil ik niet.'

Armen de hand gereikt

Het afscheid zal Molenhuis nog zwaar vallen, want hij is emotioneel erg betrokken de voedselbank. Hij kent de mensen, hij kent de verhalen. 'Mijn hart ligt bij de cliënten en bij het team. Wat mij het meest bijblijft? Dat je de allerarmsten een hand kunt reiken en kunt zeggen: wij kunnen jou samen uit de sloot trekken. Er is echt heel veel mogelijk ondanks de ingewikkelde problematiek.'

Wat nu?

Hij laat de voedselbank achter zich en maakt meer tijd vrij voor zijn privéleven.

'Wij hebben een huis in Beekbergen waar wij vaker naartoe willen gaan, ik heb een camper waar ik pas één keer mee ben weggeweest en ik heb zelfs een boot waarin ik nog nooit heb gevaren. Dus daar ga ik meer tijd voor vrijmaken. Ik ben ook al 72 hè, haha.'

