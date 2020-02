Valentijnsdag in Grunnen: 'Je moet elkaar steunen door dik en dun'

'Wat een laif wichtje, ja'

Het is nog vroeg in de ochtend als Elwin Baas in Ten Post op zoek gaat naar Everard. Hij krijgt bonbons van zijn vrouw Arda, met wie hij al 34 jaar samen is. Elwin treft hem tijdens het melken.

'Gewelding mien jong. Voor bier mag je me niet wakker maken, voor chocola wel', reageert hij op het Valentijnspresentje. 'Ik ben helemaal van mien plek, man. Wat een laif wichtje, ja. Ik ben niet zo'n roeper, zij is de muziek hier. Daarom passen we goed bij elkaar.'

'Je bent de liefde van mijn leven'

Elwin vervolgt zijn reis naar Bedum, waar hij Dianne Heins verrast namens haar man Robert. 'Na vele beroerde jaren wil ik je een hart onder de riem steken', zegt Robert als hij de bonbons aan zijn vrouw geeft. 'Je bent nog steeds de liefde van mijn leven.'

De liefde van zijn leven reageert verrast. En de chocola? 'Dat lust ik wel. Haha. Vrouwen en chocola, he.'

'Graag gedaan, schat'

In Zuidhorn treft Elwin Rik en Rian Alkema. Rian begon met een opleiding verpleegkunde, terwijl ze al een druk gezinsleden met twee zonen had. Onverwachts raakte ze zwanger van de derde. Ze wil 'haar' Rik bedanken, omdat hij het mogelijk maakte dat ze ondanks de drukte thuis toch haar opleiding af kon maken.'

'Ik heb het graag voor jou gedaan, schat', reageert hij. 'Dit is echt tof.

'Steunen door dik en dun'

De laatste stop tijdens zijn ochtendronde maakt Elwin in Munnekezijl. Daar wacht Sofia Pintus hem al op. 'Het is een zwaar jaar geweest. Ik ben ziek geworden, de diagnose was borstkanker. Albert Jan heeft een melkveebedrijf draaiende gehouden, voor onze dochter gezorgd en hij is alle ziekenhuisbezoeken meegeweest. Hij heeft mij onwijs gesteund. Ik ben trots op hem.'

Albert Jan weet niet wat hem overkomt als hij de bonbons van zijn grote liefde krijgt. 'Ik weet niet wat ik moet zeggen. Je moet elkaar steunen door dik en dun. Het is voor mij vanzelfsprekend. Daar hoef ik geen extra moeite voor te doen.'

Vorige week kreeg Sofia een positieve uitslag in het ziekenhuis, waardoor de blik weer op de toekomst gericht kan worden. 'Maar we moeten nog wel wat verwerken', aldus Sofia.

'Lief en koppig Valentijnskind'

In de middag is het de beurt aan Wiebe Klijnstra om voor Doctor Love te spelen. Te beginnen in Stad. Daar willen Benne en Feikje de Vries hun 'lieve, eigenwijze en koppige Valentijnskind' Petra in het zonnetje zetten.

'Leuk!', klinkt het als Petra, vandaag 25 lentes jong, de deur opent. 'Ik ben een beetje overrompeld. Of het bijzonder is dat ik met Valentijn jarig ben? Ik ben het al jaren gewend. Maar ik vind het wel leuk dat er een extra tintje aanzit.'

Harde werkers

Een uurtje later staat Wiebe op de stoep bij Richard Hummel, eveneens in Groningen. 'Hij zorgt ontzettend goed voor zijn gezin. Ik ben heel blij dat hij bij mij is', vertelt zijn vrouw Saskia.

Richard is voorman in de metaalsector en heeft volgens Saskia keihard gewerkt om dit te bereiken. Ondanks een moeilijke periode waarin het stel en hun zoon Jasper noodgedwongen moesten verhuizen en Richards moeder overleed, bleef hij volgens Saskia een rots in de branding voor zijn gezin.

Valentijnskaart

Een echt Valentijnsverhaal treft Wiebe in Eelderwolde, waar Dirk-Jan van den Berg en zijn vrouw Annet wonen. Hun liefde bloeide op dankzij een Valentijnskaart die Dirk-Jan 25 jaar geleden stuurde.

'Ik was Valentijnsdag niet thuis', vertelt Annet over dat moment. 'De volgende dag toen ik thuiskwam, lag er een kaartje met een onbekend handschrift. Ik heb het handschrift vergeleken met de kerstkaartjes en dacht: o, dat is interessant.'

Een afspraakje volgde en een jaar later was het stel getrouwd. 'Ik ben inkoper, dus soms moet je snel handelen', zegt de man des huizes lachend. Bij het geven van de bonbons aan de liefde van zijn leven, wenst hij nog vele mooie jaren samen. 'Ik hoop dat we er nog in goede gezondheid 25 jaar aan vast kunnen plakken.'

Zes handen op één buik

Na dit echte Valentijnsverhaal brengt de reis Wiebe in Hoogezand, waar Erik Johannes zijn dochter en schoonzoon wil verrassen. 'Ik heb vorig jaar een tia gehad', vertelt hij. 'Ze kwamen hier meteen heen. Ze staan altijd voor mij klaar. Als zij dat niet doen, was ik hier misschien niet geweest.'

Dochter Debby opent de deur. Niet het jaarlijkse Valentijnsbos van haar vader wordt bezorgd, maar bonbons. 'Ik vind het mooi dat hij dit doet. We zijn zes handen op één buik. Het is heel belangrijk dat je er voor elkaar bent. Dat heb je niet met iedereen.'

Vriendinnen sinds de kleuterschool

Het slotakkoord van Wiebes Tour du Grunnen is in Winschoten, waar Wilma Bult haar beste vriendin Laura Kiewiet een presentje wil geven. 'Het is een heel leuke, spontane meid. We kennen elkaar al 29 jaar, sinds de kleuterschool.'

'Wat leuk!', reageert Laura. 'We zijn elkaar vanwege drukte wel eens even uit het oog verloren, maar we hebben wel altijd contact gehouden. Al vriendinnen vanaf groep 1.'

'Volgend jaar krijgt hij een boeket'

Ronald Niemeijer mag Valentijnsdag afsluiten namens RTV Noord. Hij staat vlak na zessen op de stoep bij Annette Zuidema. Haar man Ronald is veel voor zijn werk in Duitsland en wil haar daarom verrassen met een bos bloemen.

'Ik ben de hele week alleen en ben zelf veel 's avonds aan het werk. Maar ik kom de week best wel door', zegt ze. 'Volgend jaar verdient hij een boeket. Hij rijdt altijd naar huis: 5,5 uur vanaf zijn fijne werk.'

Bekijk hier hoe Ronald Niemijer een bos bloemen brengt bij Annette Zuidema.