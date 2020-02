Buijs laat een traan na dood clubman Feyenoord

'Als het een perfecte week mag zijn, halen we zondag een goed resultaat in Rotterdam', zegt Buijs. Hij doelt vanzelfsprekend op een overwinning. Maar hij weet ook dat Sparta een lastige tegenstander is.

De laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding eindigde in een 4-2 nederlaag en eerder in de Euroborg hadden de Rotterdammers de betere kansen. Groningen won wel met 2-0.

Gezien de passie waarmee hij tijdens het perspraatje met behulp van beelden de zwaktes van Sparta aantoont, heeft hij zijn team tot in de puntjes voorbereid.

'Had regelmatig contact met De Leeuw'

Buijs speelde zelf één seizoen voor Sparta. 'Dat was een teleurstellend jaar omdat ik veel spierblessures had. Ik werd met bepaalde verwachtingen gehaald, maar dat heb ik niet kunnen brengen. Ik ben Sparta wel gaan leren kennen als een mooie traditieclub ondanks dat ik wel wat Feyenoord-dna in m'n bloed heb.'

Drie jaar stond Buijs onder contract in De Kuip. Donderdag kreeg de club uit Rotterdam-Zuid een grote klap te verwerken. Oud-speler en huidig materiaalman Carlo de Leeuw overleed op 59-jarige leeftijd aan kanker. Buijs maakte hem van 2006 tot 2009 van dichtbij mee. 'Ik had nog regelmatig contact met hem. Ik wist dat hij ziek was en onder behandeling was.' De dood van de clubman doet hem zichtbaar pijn.

Maar Buijs relativeert ook. 'Soms lijkt het in het voetbal alsof dingen voorbestemd zijn. Donderdag was daar weer een goed voorbeeld van. Ik vond Feyenoord echt heel goed spelen in het eerste half uur. En op het einde zat het op cruciale momenten absoluut mee. En dan is het alsof Feyenoord juist op de dag dat het trieste nieuws is gekomen, door moest gaan in de beker.'

Redan debuteert mogelijk

Tijdens de afsluitende training van zaterdag hakt Buijs de knoop door wie zijn spits is op Het Kasteel in Rotterdam. Alles wijst erop dat Daishawn Redan zijn debuut gaat maken in de basis.

Romano Postema zit daarom, als hij voldoende fit is, op de bank. 'Romano is met een op het oog vervelende blessure uitgevallen tegen Vitesse. Dat valt gelukkig mee want ik had bij het zien van de beelden niet verwacht dat hij deze week al weer zou aansluiten bij de groepstraining. Nu mag de andere mogelijk beginnen en hebben we hopelijk de andere achter de hand om het af te maken indien dat nodig is.'

Een ander twijfelgeval is Ajden Hrustic. Hij kampt met een lichte blessure. Mo El Hankouri, Gabriel Gudmundsson komen door blessures niet in actie.