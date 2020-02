Te veel lood in drinkwater kinderopvang Kastanjeplein in Stad (update)

In het water van kinderdagverblijf Kastanjeplein in het centrum van de stad Groningen is te veel lood aangetroffen.

'Wij zijn erg geschrokken van deze uitslag', staat in een mail die de overkoepelende organisatie SKSG vandaag gestuurd heeft aan ouders en verzorgers.

Te hoge waarde

SKSG schrijft: 'Op de eerste verdieping van het pand aan de Nieuwstad waar de BSO is gevestigd werd een waarde gemeten van 13 microgram per liter, waarmee de Europese norm van 10 microgram net is overschreden.'

Een te hoge waarde van lood in het water brengt gezondheidsrisico's met zich mee. SKSG is verbaasd over de uitslag. 'Mede omdat in 2012 bij Kastanjeplein een gehele renovatie heeft plaatsgevonden, hadden wij dit probleem niet verwacht. Wij vinden het heel vervelend dat wij eerder gecommuniceerd hebben dat alle leidingen loodvrij zouden zijn.'

Gevaren van lood in drinkwater

'Lood is vooral een risico voor jonge kinderen', schrijft de GGD. 'Als jonge kinderen lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor krijgen deze kinderen een iets lager IQ. 'Lood is vooral een risico voor jonge kinderen', schrijft de GGD. 'Als jonge kinderen lood binnenkrijgen, heeft dat gevolgen voor hun hersenen. Die ontwikkelen zich dan minder goed. Hierdoor krijgen deze kinderen een iets lager IQ. Het is daarom belangrijk dat kinderen tot 8 jaar zo weinig mogelijk lood binnenkrijgen. Dat geldt ook voor zwangere vrouwen. Want ook baby's in de buik kunnen lood binnenkrijgen, via hun moeder.'

SKSG schrijft in de brief dat vanmorgen, direct na het bekend worden van de uitslag, een aantal drinkwaterpunten in het gebouw buiten gebruik is gesteld. De waterleiding in het pand wordt volledig vervangen. Dat zal volgende week gebeuren.

Ondertussen kunnen ouders met vragen contact opnemen met de gemeente Groningen en de GGD. Maandagochtend is de manager van het kindcentrum Carin Bos aanwezig om vragen te beantwoorden.

Onderzoek nodig

Het CDA in de gemeente Groningen stuurde eerder deze week aan op onderzoek naar loden waterleidingen in de gemeente. De partij deed die oproep aan het college nadat vorige week bekend werd dat in zes Utrechtse schoolgebouwen verhoogde concentraties lood in het water gevonden zijn.

Reactie SKSG

Hannah Waley is woordvoerder van SKSG: 'De gemeten waarde is licht verhoogd. Dat geeft het vermoeden van een stukje loden leiding die naar de bovenverdieping loopt. Deze leiding is aangesloten op een keukenkraan, toiletten en kraantjes voor het handen wassen. Het gaat om een klein stukje leiding, maar wij gaan de volledige leiding vervangen.'

SKSG heeft zelf onderzoek laten uitvoeren naar de leidingen. Waley: 'Dat hebben wij gedaan naar aanleiding van eerdere berichten in de media. SKSG heeft in totaal 72 locaties in Groningen en in Westerkwartier. Bij alle locaties die voor 1965 zijn gebouwd, wordt onderzoek gedaan, maar ik heb nog geen informatie over de andere onderzoeken. Het is wel zo dat wij daar, nu dit bekend is, met extra grote spoed achteraan gaan.'

