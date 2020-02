IJzebrand Rijzebol volgt Brouns op als CDA-gedeputeerde

IJzebrand Rijzebol is voor het CDA de nieuwe provinciebestuurder in Groningen. Dat heeft de partij zojuist bekendgemaakt.

Rijzebol is de afgelopen zeven jaar wethouder geweest in de gemeente Delfzijl en daarvoor was hij wethouder in de gemeente Loppersum. De CDA-er zat ook meer dan tien jaar in Provinciale Staten.

Enorme eer

In een eerste reactie noemt Rijzebol het 'een enorme eer en een geweldige uitdaging' om als gedeputeerde aan de slag te gaan.

Fractievoorzitter Robert de Wit van het CDA in Provinciale Staten zegt uit te kijken naar de samenwerking. 'Hij heeft zich bewezen in de Groninger politiek en heeft als wethouder in Delfzijl de economische ontwikkelingen van dichtbij meegemaakt.'

Opvolger

Rijzebol volgt partijgenoot Patrick Brouns op in Gedeputeerde Staten. Brouns trad in oktober vorig jaar terug als gedeputeerde om aan zijn gezondheid te werken. Hij kampte met uitputting en alcoholproblemen.

Eind vorig jaar werd bekend dat Brouns niet meer terugkeert in het provinciebestuur. Het CDA ging op zoek naar een opvolger. Die vond de partij uiteindelijk in Zijldijk, waar Rijzebol woont.

Nieuwe wethouder

De keuze voor Rijzebol wordt binnenkort voorgelegd aan Provinciale Staten. De stap van Rijzebol betekent ook dat het CDA in Delfzijl op zoek moet naar een nieuwe wethouder.