Rijzebol: 'Ik was geweldig op mijn plek in Delfzijl, maar dit moet ik doen'

'Dit is bijzonder, maar wel even slikken', zegt de nieuwe provinciebestuurder IJzebrand Rijzebol (CDA). Hij is nu nog wethouder in de gemeente Delfzijl en wilde die klus graag afmaken tot de herindeling.

De partij maakte vrijdagmiddag bekend dat Rijzebol de nieuwe gedeputeerde wordt.

Toch de overstap

'Ik was geweldig op mijn plek in Delfzijl, daar heb ik zeven schitterende jaren gehad. De afgelopen maanden ben ik door mensen benaderd om gedeputeerde te worden, maar ik zei: ik zit goed in Delfzijl en dat wil ik zo laten.'

Waarom dan toch die overstap? Rijzebol kreeg donderdagavond een appje van de CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten met de vraag of hij hem zo snel mogelijk terug kon bellen. Rijzebol was net een week op vakantie geweest op Tenerife en landde op Eindhoven Airport.

Rijzebol: 'Om half twaalf 's avonds belde ik hem terug. Toen zei hij dat de fractie en het bestuur het unaniem eens waren om mij voor te dragen als gedeputeerde. Als de partij op zo'n manier een beroep op je doet, dan moet je het doen.'

Nieuwe gemeente Eemsdelta

Ook de herindeling speelt een rol bij zijn besluit. Delfzijl gaat over ruim tien maanden op in de nieuwe gemeente Eemsdelta. 'Over een half jaar zijn de verkiezingen al, dus het is nog maar even.'

Rijzebol hield zich in Delfzijl onder andere bezig met Ruimtelijke Ordening en de versterking in Delfzijl Noord. Naast zijn politieke loopbaan heeft hij een akkerbouwbedrijf in Zijldijk (Loppersum).

De voordracht van Rijzebol wordt binnenkort voorgelegd aan Provinciale Staten. Hij wordt de opvolger van Patrick Brouns, die eind vorig jaar om persoonlijke redenen stopte.

Wie Rijzebol gaat opvolgen in Delfzijl, is nog niet bekend.

