Dierenwelzijnorganisaties: 'Dit is een verkapte vleeshandel'

Staatsbosbeheer besloot 13 hengsten naar de slager te brengen, die waren oorspronkelijk afkomstig uit het Oostvaardersveld dat valt onder natuurgebied Oostvaardersplassen.

'We zijn niet blij met het bericht dat Staatsbosbeheer paarden die zich opdringerig naar mensen gaat gedragen uit de groep verwijderen en naar de slacht brengen. Keer op keer moeten dieren hinderlijk gedrag, dat uitgelokt is door menselijk gedrag, met hun leven betalen', zegt Sandra van de Werd namens comité Dierennoodhulp, een coalitie van 23 organisaties die zich inzetten voor het welzijn van de dieren.

'Het is voor ons vee'

Boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer benadrukt dat het lot van deze dieren al vaststond en dat er voorafgaand aan de verhuizing was afgesproken na een jaar te bekijken hoe het met de dieren ging. 'Vanwege het kuddebeheer en het feit dat de beesten opdringerig waren naar fietsers en wandelaar is besloten de dieren naar het slachthuis te brengen' zegt Kloosterhuis.

'In de Oostvaardersplassen zijn de konikpaarden behandelt als wild. Hier is het voor ons vee', zegt Kloosterhuis. Hij schuift het niet onder stoelen of banken dat de dieren 'grasmaaiers op vier voeten zijn'. Maar volgens hem hebben ze een goed leven. 'Menig renpaard zou jaloers zijn op konikpaarden. We verzorgen ze goed. Als ze voedsel tekort komen voeren we ze bij.'

De dierenorganisaties vinden dit niet kunnen. Ze hebben het daarom ook met Staatsbosbeheer over een uitsterfconstructie door castratie gehad omdat dat voor de dieren beter zou zijn. 'Dit beleid werkt gewoon niet. We vinden deze manier van fokken niet kunnen en het is ontzettend dieronvriendelijk. Het is belachelijk dat castratie is op dit moment ook helemaal geen optie is voor Staatsbosbeheer.'

We blijven het aanvechten

Kloosterhuis laat weten dat zo'n uitsterfbeleid met castratie niet werkt: 'Dan krijgen we een vergrijzing van de kudde die dan op den duur uitsterft. Dan zijn er op den duur geen hengsten meer die kalfjes kunnen verwekken.' Ook de paarden naar een opvang brengen is voor Staatsbosbeheer geen optie omdat ze vinden dat opvangcentra niet voorzien in wat zo'n paard nodig heeft volgens hen.

'Ze vinden een gebied dat groter is dan het Vondelpark in Amsterdam (50 hectare) te klein voor de paarden. Onzin. Dan liever de slacht zeggen. In Spanje is bijvoorbeeld opvang waar alles goed geregeld is. Ze kunnen daar zelfs op zoek naar voedsel', stelt van der Werd.

'Staatsbosbeheer ontkent dat economisch gewin een rol speelt, de dieren kosten hen alleen maar geld zeggen ze. De dieren zijn grasmaaiers voor Staatsbosbeheer. We laten deze kwestie niet los en blijven dit beleid aanvechten.'

Onder Comite Dierennoodhulp vallen

Stichting AAP

Bont voor dieren

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Compassion in World Farming Nederland

De Faunabescherming

Eyes on Animals

International Fund for Animal Welfare (IFAW)

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren

Stichting Belangengroep “Rechten voor al wat leeft”

Stichting DierenLot

Stichting Comité Dierennoodhulp

Stichting Vissenbescherming

World Animal Protection

Sea First

Nederlandse Federatie Dierenopvang Organisaties

Varkens in Nood

Dier&Recht

