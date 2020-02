Beukema: 'Dit is een gevoelig verlies voor Delfzijl'

Rijzebol na de aardgascondensaatlekkage van de NAM in Farmsum in 2018 (Foto: RTV Noord)

Rijzebol volgt Patrick Brouns op als CDA-gedeputeerde in Groningen. Dat maakte de partij vrijdagmiddag bekend.

Belangrijke dossiers

'Dit is een gevoelig verlies voor Delfzijl. Hij had een aantal cruciale portefeuilles waar de komende maanden belangrijke besluiten over komen', zegt burgemeester Gerard Beukema.

De Delfzijlster CDA-fractievoorzitter Piet van Hoogdalem vindt het ook jammer dat Rijzebol de overstap maakt: 'Hij heeft de afgelopen zeven jaar uitstekend werk geleverd. We hebben heel prettig samengewerkt. Het is jammer, maar ik weet dat hij dit goed kan en leuk vindt.'

Voordat Rijzebol naar Delfzijl ging, was hij wethouder in de gemeente Loppersum. Ook zat hij meer dan tien jaar in Provinciale Staten. Daarnaast runt Rijzebol een akkerbouwbedrijf in Zijldijk.

Gegund

'Ik had het niet verwacht, maar wel voor mogelijk gehouden', zegt Van Hoogdalem. 'Ik zei uit de grap wel eens dat ze Rijzebol wel konden vragen. Dat is nu dus gebeurd. We gunnen hem dat van alle kanten.'

Wie Rijzebol gaat opvolgen in Delfzijl, is nog niet bekend. Daarover vinden de komende weken gesprekken plaats met de partijen en binnen het college.

Herindeling

Het is zelfs de vraag óf Delfzijl op zo'n korte termijn nog een nieuwe wethouder wil, aangezien op 1 januari de nieuwe gemeente Eemsdelta begint. 'Voordat je bent ingewerkt, ben je ook weer een aantal maanden verder. We gaan het met elkaar bespreken', zegt Beukema.

De keuze voor Rijzebol wordt binnenkort formeel voorgelegd aan Provinciale Staten.

