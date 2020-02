Taak- en gevangenisstraf voor 68-jarige inbreker

De rechtbank in Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De man stond voor de rechtbank voor twee inbraken en een inbraakpoging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De Stadjer hoeft niet terug de cel in, omdat hij de opgelegde straf van 96 dagen al in voorarrest zat. Gaat hij opnieuw de fout in, dan moet hij zijn voorwaardelijke celstraf van 204 dagen alsnog uitzitten.

De man werd in april aangehouden voor een woninginbraak. Hij werd vrijgelaten, maar ging in oktober opnieuw de fout in. Dat laatste rekent de rechtbank hem zwaar aan.

Geen onbekende

De man is geen onbekende van de politie. De man kampt al vijftig jaar met een cocaïneverslaving en als hij geldgebrek heeft gaat hij op inbrekerspad. De advocaat van de inbreker wilde dat hij niet de cel in moest. Dat zou gevolgen hebben voor zijn AOW-uitkering, waardoor hij zijn huis kwijt zou raken. De rechter ging mee in het pleidooi.

Wel moet hij naast de taakstraf een dagbesteding krijgen en zich melden bij de verslavingszorg en de reclassering.