'Garnalenvissers beboeten voor te veel uren vissen? Hoe wordt dat gemeten dan?'

'Het is raar dat dit verhaal nu naar buiten komt, want dit is een conflict dat de garnalenvissers al sinds 2017 hebben met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.'

Dat zegt voorzitter Barbara Holierhoek van de vissersvereniging Hulp in Nood over het verhaal van de NOS dat garnalenvissers de afgelopen jaren meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning mocht. De minister wil dit gaan bestraffen met boetes.

Uren in plaats van dagen

'In de vergunning van 2017 was opeens opgenomen dat de garnalenvissers maar een x-aantal uren mochten vissen in een bepaald natuurgebied. Voorheen was dat een aantal dagen, ongeacht welk beschermd natuurgebied', legt Holierhoek uit.

Geen meetapparatuur

'Het was raar dat dit in de vergunning stond, omdat het technisch niet mogelijk is om te meten hoeveel uren een visser ook daadwerkelijk vist. Dat was het begin van drie jaar overleg en hoorzittingen', zegt Hoelierhoek. 'We zitten nu weer te wachten op een uitspraak die binnenkort zal komen.'

Volgens Holierhoek klopt het wel dat de vissers in 2016, 2017 en de eerste helft van 2018 meer hebben gevist. 'Er was toen een tekort aan garnalen, dus de prijs was hoog en daar probeerden de vissers economisch voordeel van te hebben. Als die garnalen dan net in een bepaald Natura 2000-gebied zitten, zijn de vissers daar ook.'

'Eind 2018 is besloten minder uren te gaan vissen. Vorig jaar was er een overschot aan garnalen en zijn de vissers begrenst op 36 uur per week gedurende het hele jaar. Toen zijn ze nooit meer over het maximum heen gegaan en dat merken ze in hun portemonnee. Dit hoort gewoon bij de garnalenvisserij, want die fluctueert nou eenmaal enorm.'

Convenant met Waddenvereniging

De voorzitter van Hulp in Nood vindt ook de kritiek van de Waddenvereniging dubieus. Die meldt in een verklaring dat ze zich zorgen maakt over de praktijken van de garnalenvissers.

Holierhoek: 'Wij hebben sinds 2014 een convenant lopen met de Waddenvereniging, waarin we afspraken hebben gemaakt over het verduurzamen van de garnalenvloot. Zo komt er een blackbox aan boord. Daarmee kan worden gekeken of een visser alleen aan het varen is of ook daadwerkelijk aan het vissen. Als het goed is, kan die techniek vanaf volgend jaar worden toegepast.'

'Als je samen afspreekt dat je deze route inzet en je vindt dat het te lang duurt, waarom stap je dan naar de media? Daardoor gaat de ontwikkeling echt niet sneller. Ik vind dit puur stemmingmakerij.'

