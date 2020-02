Van Kaam ontwikkelt zich aan de hand van Van Gessel

Sander van Gessel is negentien jaar als hij zijn debuut maakt bij FC Groningen. Bijna 24 jaar later is hij assistent van de club waar hij als profvoetballer begon. Als linietrainer heeft hij veel te maken met Daniël van Kaam.

'Het is inderdaad zo dat ik wat meer bij de middenvelders ben betrokken. Daar is Daniël er een van. Ik wil wel vooropstellen dat het aan de speler zelf is om de juiste keuzes te maken om ervoor te zorgen dat ze zich doorontwikkelen', zegt de middenvelder die in totaal acht seizoenen voor FC Groningen speelde.

Jeugdtrainer

De band tussen Van Kaam en Van Gessel bestaat al langer. 'Ik heb hem ook als jeugdtrainer gehad. We hebben een prima relatie. Hij geeft me tips en helpt me aan de hand van videobeelden', legt Van Kaam uit. Sinds de laatste wedstrijd voor de winterstop heeft hij een basisplaats in het elftal van trainer Danny Buijs.

Van Gessel kon uit de voeten op het middenveld, maar ook in de verdediging. Zo ver is Van Kaam nog niet. Op de positie van verdedigende middenvelder komt de voetballer uit Delfzijl het beste uit de verf. 'Trainer was meer een passer en kon ook achterin spelen. Ik ben wat aanvallender ingesteld. En hij is wat fysieker en langer. Dus alleen qua positie kun je ons met elkaar vergelijken', vindt de jonge middenvelder.

Voor Van Gessel is het heerlijk werken bij FC Groningen met regelmatig spelers die doorbreken vanuit de jeugdopleiding. En het is ook een feest van herkenning voor de 43-jarige Van Gessel. 'Het was leuk om met deze jongens te werken in de jeugd . En nu ik assistent ben bij het eerste elftal ken je ze al en heb je al een relatie met ze. Het helpt me om makkelijker invloed te krijgen op hun ontwikkeling. En het voordeel is dat je ze gevolgd hebt in de afgelopen tijd. En dan komen ze er beetje voor beetje bij. Dat geeft een leuk en een goed gevoel.'

Risico

Waar Van Gessel geen invloed op heeft, is het gedurfde spel van Van Kaam. Hij neemt risico binnen de lijnen en dat is een aangeboren talent. Het is zijn meest opvallende kwaliteit in de afgelopen weken. 'Ik kijk altijd van tevoren waar de tegenstander staat. Als ik vind dat er voldoende ruimte is, dan draai ik open.' En dat lukt in de meeste gevallen. Maar hij is ook kritisch op zichzelf. 'Het is heel lastig om een perfecte wedstrijd te spelen. Risico nemen heeft natuurlijk ook consequenties. Het gaat natuurlijk soms ook fout. Maar als het goed gaat, ziet het er ook goed uit.'

Scoren

Hij denkt ook al aan een volgende stap in z'n ontwikkeling: scoren. Vorige week was hij dichtbij tegen Vitesse. 'Je moet eerst goed spelen en dan komt die goal vanzelf. Voor een spits ligt er natuurlijk wat meer druk op om te scoren. Voor mij wat minder als verdedigende middenvelder. Het is wel zo dat het voor een voetballer lekker is om te scoren. Ik kijk er wel naar uit.'

Zondag mag Van Kaam in de uitwedstrijd tegen Sparta weer laten zien dat hij een vaste kracht is en blijft. Van Gessel zal tevreden toekijken vanaf de bank.