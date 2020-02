Warming-up: Sparta - FC Groningen

Na twee basisplaatsen moet Romano Postema vanmiddag genoegen nemen met een plek op de bank. De jonge aanvaller viel vorige week tegen Vitesse met een op het oog zware blessure uit en is mede daardoor niet honderd procent fit.

Dat betekent tegelijkertijd het basisdebuut van nieuwkomer Daishawn Redan. De huurling deed tegen Vitesse ongeveer een helft mee, maar tot grote kansen leidde dat nog niet.

De vorm: FC Groningen

FC Groningen is prima begonnen na de winterstop. Het team van Danny Buijs pakte zeven punten uit de laatste vier wedstrijden. Alleen van PEC Zwolle werd met een minimaal verschil verloren. Dat is wel typerend voor de Trots van het Noorden dit seizoen. Elke wedstrijd, of er nou gewonnen of verloren wordt, wordt het einde bereikt met een minimaal verschil in de eindstand.

De thuiswedstrijd tegen Sparta was dan weer een uitzondering, want toen won FC Groningen met 2-0. Diep in blessuretijd schoot Charlison Benschop een penalty raak, nadat doelman Coremans een kopstoot had uitgedeeld aan Kaj Sierhuis.

Het scorend vermogen blijft desalniettemin een probleem voor FC Groningen. Kansen worden nauwelijks gecreëerd, wat de doelpuntenproductie niet ten goede komt. Slechts drie ploegen scoorden minder dan de 24 goals die er tot nu toe bij de FC werden gemaakt. Moet natuurlijk ook gezegd worden dat bijna elk team meer doelpunten te verwerken kreeg.

De vorm: Sparta

De Rotterdammers wonnen midweeks hun inhaalwedstrijd tegen ADO Den Haag met 3-2. Door de overwinning hebben de spelers van Henk Fräser inmiddels afscheid genomen van de onderste regionen.

Met een voorsprong van vijf punten op de nummer zestien, doet Sparta het uitstekend in de eredivisie. Toch was de overwinning tegen ADO pas de eerste na de winterstop. Sparta verloor daarvoor namelijk van Ajax en FC Twente en pakte een puntje tegen Fortuna.

Waar moeten we op letten?

Het zou mooi zijn als FC Groningen aanvallend tot iets meer in staat zou kunnen zijn dan de weken ervoor. Toch hoeft de formatie van Buijs vanmiddag niet het spel te maken en kan er misschien geloerd worden op de omschakeling.

Daishawn Redan en Joël Asoro zijn spelers met snelheid, waarvan kan worden gebruikgemaakt. Aan de linkerkant kan Django Warmerdam van waarde zijn, als hij goed bediend wordt door onder anderen Ajdin Hrustic. Van groot belang is dan dat de voorzetten beter worden gegeven dan de laatste weken.

FC Groningen komt qua aanvallen heel ver, maar in de laatste fase gaat het eigenlijk constant fout. Voorzetten komen niet aan, acties mislukken of de bal wordt verkeerd gespeeld. Wat dat betreft is er dus werk aan de winkel. Het zal toch een keer moeten lukken zoals Buijs het voor ogen heeft.

Historie

De laatste overwinning van FC Groningen op het Kasteel is al even geleden. In 2009 werd er door een hattrick van Thomas Enevoldsen met 4-2 gewonnen. Dertig keer eerder werd deze wedstrijd in Rotterdam gespeeld. Slechts vijf keer won FC Groningen, dertien keer won Sparta en twaalf keer eindigde het in een gelijkspel.

FC Groningen Live

Sparta – FC Groningen begint om 14.30 uur. De uitzending van FC Groningen Live start om 14.00 uur. Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een liveblog op de website en in de app.

Blessures/schorsingen

Gabriel Gudmundsson en Mo El Hankouri zijn geblesseerd.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Van Hintum, Warmerdam, Matusiwa, Van Kaam, Hrustic, Lundqvist, Asoro en Redan.