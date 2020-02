Expeditie Grunnen heeft een roze bank in de aanbieding

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij hebben een bank en die moet weg. De bank is roze en zit heerlijk, er zit alleen wel een beschadiging op.

Jan Wietse kreeg een nieuwe bank, waardoor zijn oude bank na dik achttien jaar overbodig is geworden. Hij wil er graag studenten blij mee maken of iemand die de bank goed kan gebruiken. Ken jij iemand voor de bank of wil jij de bank zelf? Laat het ons weten via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- In training voor de Roparun

- Maar twee Groninger paarden bij de keuring

- Knuffelhusky's hebben weer een dak boven hun hoofd

- Kindercarnaval in Foxhol

- Michael draagt een bijzonder vest

- Flat Selwerd gaat plat maar eerst feest

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!

