Straks live: de topper Donar - Heroes Den Bosch

De tip-off in MartiniPlaza is om 19.30 uur. Donar is de trotse koploper in de Dutch Basketball League met dertig punten uit negentien duels; Den Bosch volgt op twee punten. Een absolute topper dus in Groningen tussen de nummers één en twee van de ranglijst.

Allebei een zege

Beide ploegen stonden deze competitie twee keer eerder tegenover elkaar. Donar won op 5 oktober 2019 de thuiswedstrijd met 91-75, maar op 30 november jongstleden was Den Bosch in eigen huis met 65-59 te sterk.

Livestream

Pakt Donar thuis de punten of ziet het Heroes Den Bosch langszij komen? Volg het duel via onderstaande livestream. Het commentaar is van Karel-Jan Buurke en analist Anjo Mekel.